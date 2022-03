Un día como hoy, 1 de marzo en la historia: 1932 con gran conmoción pública, en EE.UU. es secuestrado en su casa, el hijo de 20 meses del aviador Charles A. Lindbergh

¿Qué ocurrió el 1 de marzo? El 1 de marzo es el día número 60 del año. Quedan 305 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos de los eventos más importantes que ocurrieron un día como hoy 1 de marzo.

-Hoy es el Día Internacional para la Cero Discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y la persona a la que se quiere.

El símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, reconocida mundialmente como un signo de transformación.

-1445: nace el pintor italiano Sandro Botticelli. Su obra se ha considerado representativa de la gracia lineal de la pintura del primer Renacimiento, y El nacimiento de Venus y La primavera son dos de las obras maestras florentinas más conocidas.

-1810: nace Frédéric Chopin, compositor y virtuoso pianista polaco considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical.

-1872: el Congreso estadounidense aprueba la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos y el primero del mundo: el Parque Nacional Yellowstone. Este se establece para preservar 8.983 km2 de un bosque con condiciones geotérmicas únicas, localizado en el oeste de los Estados Unidos.

-1919: se fundan las primeras agrupaciones de combate de los fascistas en Italia.

-1932: con gran conmoción pública, en EE.UU. es secuestrado en su casa, el hijo de 20 meses del aviador Charles A. Lindbergh, el primer ser humano en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas. En 1935, Bruno Hauptmann fue condenado por el secuestro y asesinato del bebé, siendo ejecutado en marzo de 1936.

-1947: el Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia operaciones. Según sus postulados, este trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza.

-1954: nace Ron Howard, cineasta, productor, guionista y actor estadounidense. Es conocido por su participación en producciones como Apollo 13, A Beautiful Mind, Splash, Happy Days, entre otras.

-1969: nace el actor español Javier Bardem, ganador del Óscar a mejor actor de reparto en el 2007 por su papel como Anton Chigurh en la película No Country for Old Men.

-1973 es lanzado en Estados Unidos Dark Side Of The Moon, álbum conceptual y el octavo de estudio de la banda británica Pink Floyd. Es el segundo disco más vendido de la historia tras Thriller de Michael Jackson.

-1974: siete íntimos colaboradores del presidente Richard Nixon son acusados de participar en el escándalo Watergate, el más grande escándalo del gobierno estadounidense en la época de los 70 y uno de los más resaltantes de toda su historia.

-1987: expertos de la ONU confirman que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono.

-1994: último concierto de la banda estadounidense Nirvana. Este tuvo lugar en el Terminal Eins de Munich (Alemania), al terminar, Kurt Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa, por lo que el espectáculo de la noche siguiente fue cancelado.

-1994: nace el cantante y compositor canadiense Justin Bieber.

-2002: termina en España la convivencia entre el euro y la peseta, permaneciendo el primero como única moneda de curso legal.

-2004: La Organización de la Agricultura y Comida (FAO) concluye que la inanición amenaza la vida de más de 800 millones de personas en 36 países, 23 de ellos africanos; la inanición es una grave reducción de nutrientes y vitaminas, considerada la forma más extrena de malnutrición.

-2006: Wikipedia en inglés edita su artículo número 1.000.000. Su contenido: Jordanhill railway station.

-2015: en Uruguay, Tabaré Vázquez asume la presidencia de la República por segunda ocasión.

-2020: En Uruguay, Luis Lacalle Pou asume la presidencia. El inicio de este mandado pone fin a 15 años de gobiernos con tendencia de izquierda.

