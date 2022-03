Consulta el horóscopo de hoy 1 de Marzo del 2022

Si usted nació hoy:

Se mantiene alejado de todo lo truculento. Es una persona sensible y puede sentirse herido con facilidad. No obstante, no se oculta de las duras realidades de la vida. Trae poesía y belleza a quienes le rodean. Está mejor dotado para una carrera en el plano de las artes, particularmente música y baile que para otras profesiones. Su vida hogareña es de primordial importancia, ya que es donde se nutre su fortaleza.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Posible invitación social o posibilidad de un viaje a un lugar exótico. Lo que sucediera al estar reunido con sus amigos le emocionará. Inspiración laboral.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Una conversación sincera con un amigo de confianza le hará sentirse mejor respecto a cierta situación. Esta noche no tema unir negocios y placer.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Examine y lea bien todas las partes de un acuerdo antes de estampar su firma en él. A pesar de todo existirán problemas en potencia para el futuro.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Gran poder de comunicación, comparta sus ideas. Tendrá que hacer un cambio de horario en sus compromisos, y concretar otros nuevos.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Éxito a través de una tarea relacionada a su trabajo Con la ayuda de un amigo, finalmente aclarará algo que resultará un misterio. Noche para lo social.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Sus ideas serán sensacionales pero aún no será momento para ponerlas en práctica en el trabajo. Valiosa colaboración de un amigo en lo personal.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Correr algún pequeño riesgo financiero estará bien, pero confiar en el azar será una tontería. Noche favorable para las recreaciones y el amor.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Estará dejando que asuntos sin importancia interfieran con la armonía que debiera estar disfrutando. No estará seguro de lo que quiere. Piénselo bien.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Preocupación por asuntos domésticos por la mañana, de los que debería ocuparse. Luego el momento será ideal para hacer vida social. Gran intuición.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Será el momento de analizar detenidamente todo lo relativo a sus finanzas. Esté alerta para aprovechar las oportunidades de acrecentar su capital.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Por la mañana estará ocupado con problemas domésticos. Sus amigos no aceptarán la primer sugerencia que les haga. Piense otras. Bueno para viajes.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

No está dando a conocer sus ideas en forma clara. Sabe de que está hablando, pero los demás tendrán dificultad en entenderle. Simplifique su argumento.

