Un día como hoy, 28 de febrero en la historia: 1854 muere Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, uno de los más grandes de su tiempo, tutor y mentor de Simón Bolívar

El 28 de febrero es el día número 59.º del año calendario gregoriano. Quedan 308 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos de los sucesos más importantes que ocurrieron un día como hoy.

-1533: nace Michel de Montaigne en Burdeos (Francia), autor de los «Ensayos», creando con ello el género literario, de reflexion subjetiva, conocido como «ensayo».

-1788: en Venezuela se funda San Fernando de Apure. Su nombre fue un homenaje al entonces Infante Fernando de Borbón, nombre este que en el santoral católico se asocia a San Fenando Rey. Su vinculación con Apure fue dada por el río homónimo en cuya margen fue establecida, y que actualmente da nombre al estado del cual es la capital.

-1814: el ejército de Simón Bolívar vence a las fuerzas del español José Tomás Boves en la Primera Batalla de San Mateo.

-1854: muere Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, uno de los más grandes de su tiempo, tutor y mentor de Simón Bolívar al igual que Andrés Bello. Fue reconocido como profesor por su gran labor, empeño y perseverancia en la educación.

-1873: nace William McMaster Murdoch, marino británico, primer oficial del transatlántico RMS Titanic, donde perdió la vida.

-1903: nace Vincente Minnelli, cineasta estadounidense reconocido por obras como An American in Paris, Meet me in St. Louis, Gigi, The Band Wagon, entre otras que son consideradas como clásicos del cine.

-1916: muere Henry James escritor y crítico literario estadounidense (aunque pasó mucho tiempo en Europa y se nacionalizó británico casi al final de su vida) de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido por sus novelas y relatos basados en la técnica del punto de vista, que le permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior.

-1942: durante la Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas desembarcan en la isla de Java, la que ocuparon hasta 1945.

-1942 nace Brian Jones, músico británico fundador y líder original de los Rolling Stones.

-1957: nace Cindy Wilson, cantante y compositora estadounidense, vocalista del grupo de rock The B-52’s.

-1957: nace John Turturro, actor estadounidense reconocido por su participación en películas como Barton Fink, O Brother!, Transformers, entre otras.

-1971: en Caracas (Venezuela) se estrena el musical “Tu país está feliz”, dirigido por el argentino Carlos Giménez, por el Grupo Teatral Rajatabla, lo que dividiría en un antes y un después el teatro venezolano.

-1974: Estados Unidos y Egipto restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de no tenerlas.

-1976: nace Ali Larter, actriz estadounidense conocida por su participación en producciones como Final Destination, Resident Evil, Heroes, Varsity Blue, entre otras.

-1993: en Texas, EE. UU., ocurre la redada que desembocó en la Masacre de Waco. La ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) de Estados Unidos, encargado de vigilar las actividades sospechosas con armas y explosivos, decidió irrumpir en las instalaciones de un rancho de Waco, debido a la presencia ilegal de armas en la propiedad. Los agentes se encontraron con un lugar fortificado y fuertemente protegido, ese día, durante la redada fallecieron cuatro agentes y cinco habitantes del rancho. Fue el momento en el que el FBI se hizo cargo del caso y comenzó un continuo asedio, intentando acceder al interior del lugar. Tras 51 días, el 19 de abril se decidió realizar un asalto que provocó múltiples explosiones y un gran incendio donde fallecieron 76 miembros de la secta de los Davidianos (21 de ellos niños), una secta protestante y apocalíptica con raíces en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

-2002: La peseta, moneda española, deja de ser de curso legal.

-2013: a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sorpresa él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo «por falta de fuerzas», tras casi ocho años de pontificado durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla de Cuba o la forma de encarar la pederastia en la Iglesia. El anterior Papa en renunciar por motivos personales y no políticos, fue Celestino V en 1294 tras cinco meses de papado.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando