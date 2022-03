Ronald Borjas habla de la filtración de su video y responde si tiene novia

Cabe destacar que, a finales del año pasado surgió una polémica entorno al artista zuliano y ex integrante de Guaco, donde corrieron a través de las redes sociales un audio del cantante donde sostiene una conversación subida de tono con una mujer donde le pedía mantener relaciones íntimas en un tren.

Ahora bien a través del programa Sábado en la Noche, Borjas aclaró «No, bueno eso son simplemente especulaciones, no es nada, video sexu4l, Dios mío, Dios me libre de eso» asimismo dijo que se trataba solo de un audio y «siempre hay gente que puede imitar una voz, yo no sé de dónde sacan tanta cosa pero siempre hay gente que está inventando».

Seguidamente reveló que no tiene relación sentimental con la madre de su hija a quien tuvo en 2018 y en su lugar, está saliendo con otra mujer sobre la que no quiso dar detalles. Por último, sobre su vida amorosa solo expresó «El corazón mío está lleno, ahorita tengo una persona especial que está conmigo, solo les podría decir eso, me mantiene muy feliz en este momento y me siento pleno».

