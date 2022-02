Un día como hoy, 27 de febrero en la historia: 1989 en Caracas (Venezuela), se inician una serie de manifestaciones, disturbios y saqueos conocidas como el Caracazo

El 27 de febrero es el día número 58.º del año calendario gregoriano. Quedan 309 días para terminar el año. Veamos algunos sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy.

-1812: durante la guerra por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Manuel Belgrano enarbola por primera vez la bandera argentina en la ciudad de Rosario. Esto se hizo buscando un símbolo visible para la revolución nacional. Para la bandera se adoptaron los colores celeste y blanco.

-1844: República Dominicana gana su independencia de Haití y Francisco del Rosario Sanchez es designado Presidente. La incorporación a Haití en 1822 provocó el descontento de muchos dominicanos, que desde 1830 comenzaron a preparar un movimiento independentista.

En la noche del 27 de febrero de 1844 miembros de la Sociedad Secreta «La Trinitaria», bajo el liderazgo de Juan Pablo Duarte, iniciaron una revuelta armada que desalojó a las autoridades designadas por Puerto Príncipe. El gobierno haitiano envió sucesivos contingentes militares para retomar el control de Dominicana, hasta 1856, pero no lograron quebrar la resistencia de los habitantes de la parte oriental de la isla. Tras doce años de años de lucha, Dominicana logró la paz que aseguró su libertad.

-1902, en Salinas, EE.UU., nace el escritor estadounidense John Steinbeck, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1962, y cuya novela de 1939 Las uvas de la ira dio esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. De ratones y hombres y La perla fueron otras de sus grandes obras.

-1918: Creación del Ejército Rojo soviético, por León Trotsky. Esta organización se convirtió en el ejército de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, tras la Revolución de Octubre y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde entonces fue el mayor ejército del mundo, hasta la disolución de la Unión en diciembre de 1991.

-1932: nace Elizabeth Taylor, actriz estadounidense considerada como una de las más grandes de todos los tiempos. Participó en películas como Cleopatra, National Velvet, Cat on a Hot Tin Roof, A Place in the Sun, entre otras producciones.

-1941: La Cámara de los Comunes británica expresa de forma unánime su confianza en Winston Churchill.

-1942: Inglaterra cede a Venezuela la isla de los Patos, reconociendo la jurisdicción del golfo de Paria.

-1957: nace Adrian Smith, guitarrista británico perteneciente a la agrupación Iron Maiden.

-1965: la aviación y artillería estadounidense inician la escalada en la guerra contra Vietnam del Norte.

-1974: Las tetas de María Guevara, en la Isla de Margarita (Venezuela) es declarado Parque Nacional. El monumento natural Las Tetas de María Guevara está constituido por dos cerros gemelos ubicados en el centro de la isla, cerca de la laguna La Restinga, en el estado Nueva Esparta al noreste de Venezuela.

La colina del oeste, la más alta, está a sólo 75 metros de altura, pero se destacan en los alrededores de una árida llanura plana. Una de las leyendas locales dice que estas colinas en forma de seno fueron llamadas así en honor a una mujer mestiza de Cumaná, que luchó en la Guerra de Independencia de Venezuela y cuya tumba se encuentra debajo de las colinas.

-1981: nace Josh Groban, cantautor y actor estadounidense.

-1985: se descubre en Austria de una amplia red de tráfico de fetos para su utilización en la industria cosmética.

-1989: en Caracas (Venezuela), se inician una serie de manifestaciones, disturbios y saqueos conocidas como el Caracazo, ocurridos durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas.

El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. Las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM), Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2000 desaparecidas.

-2010: en Chile, terremoto de 8,8 sacude Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, provocando un tsunami.

-2015: muere Leonard Nimoy, actor estadounidense conocido por su papel del Sr. Spock en la serie Star Trek.

