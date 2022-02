Estado Zulia: Sobreprecio y retrasos en despacho de gasolina están a la orden del día

Así como no mejora el enfermo (el Zulia) con el tema del servicio eléctrico y el de agua potable, por solo mencionar dos de los más afectados y que dependen directamente del centralismo, la tragedia de la gasolina sigue siendo el pan de todos los días de los zulianos, donde “Mano de Hierro” no termina de llegar o al menos no hay un asomo de cambio de rumbo vía a la “normalidad” que exigió el presidente Maduro en el despacho de combustible.

Luego de aquella orden que con total autoridad instruyera el Jefe de Estado al ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami sobre acabar de una vez por todas con las mafias que controlan y entorpecen el normal desenvolvimiento del despacho del combustible, en el estado se ha hecho caso omiso.

En algunas regiones ya se han llevado presos a cabecillas de mafias; funcionarios de altos cargos, diputados, concejales, líderes. Pero, en el Zulia, parece que la mafia es más poderosa. El Zulia sigue padeciendo los embates de una irregularidad que ya se conoce y que vamos a volver a exponer para que el lector lo tenga fresco y para que las autoridades, por fin se pongan los patines en este tema.

Lo dijo el Presidente

En la instalación del Consejo Federal de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro reafirmó que, gracias al empeño de los trabajadores de PDVSA, a pesar de las restricciones derivadas de las sanciones y de toda la mafia alrededor del tema del combustible, se logró ir recuperando las refinerías “para el despacho NORMAL de combustible en el país» y dirigiéndose directamente a su ministro de Energía y Petróleo, El Aissami, Maduro increpó: “¿Por qué sigue siendo irregular el despacho de gasolina en el país? por las mafias y eso hay que acabarlo ya…”.

No obstante, desde aquel pronunciamiento, ha transcurrido un mes y diez días y lo que se ve en la ciudad es que arrecian las colas y disminuye el despacho que venía “normalizando”, pero además se observa como algunas estaciones comienzan a elevar el precio del litro del combustible sin una “Mano de Hierro” que ponga coto y contraloría a este desmadre.

Del despacho y el déficit

Esta es la ecuación que determina o explica las razones por las cuales surtir combustible en el Zulia es un drama:

Distribución falla + alta demanda = déficit y anarquía

Cuando metes la cuchara a fondo, sacas de ahí una respuesta “La Distribución”, El Jefe de Estado ha dicho que en el Zulia y en todo el país hay gasolina, suficiente gasolina. El tema está en la distribución. ¿No hay suficientes camiones? O los hay, pero, quienes manejan, en la cadena de valor, el proceso de distribución tienen ahí su guiso armado y “Mano de Hierro” no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta.

Según explican expertos, para garantizar el despacho en el Zulia están calculadas 40 gandolas diarias con 38 mil litros de gasolina cada una, lo cual es la cuenta matemática que garantizaría un despacho completo a la entidad.

No obstante, el número de gandolas diarias que opera en el Zulia es de 20 con apenas 23 mil litros cada una, es decir un déficit de 15 mil litros de gasolina por cada camión y un déficit de 20 camiones:

“Si a nosotros nos despachan en un día 23 mil litros, nosotros los dividimos entre 40 y eso nos da un despacho para 600 carros; marcamos 600 carros al día y cobramos 0,50 porque somos una estación dolarizada y esos 600 carros, por su respectivo número de placa que le corresponde, surte ese mismo día”.

Actualmente la situación ha empeorado, porque los despachos se han vuelto a retrasar, las colas se han triplicado, inclusive con pernocta, algo que ya se había eliminado y siguen sumándose estaciones dolarizadas que comienzan a cobrar a 0,80 centavos de dólar el litro e incluso hasta a 1,00 dólar, lo que significa un atraco a mano armada contra el pueblo, amén de que el Presidente no ha ordenado aumentar el precio de la gasolina.

“Hay menos distribución; a nosotros nos estaba llegando, por decir, a la semana tres gandolas con 15 mil litros, o sea no vienen completas, suponemos que la están racionando para que cada bomba reciba algo, pero en estos últimos días no son tres sino un solo camión por semana y eso, obviamente aumenta la escasez y se incrementan las colas”.

¿Por qué se incrementan las colas?

“Recuerda –refirió el informante- que se está despachando gasolina a través de la modalidad pico y placa, entonces, si esta semana los terminales 1 y 2 no recibieron despacho, porque no nos llegó el camión, toda esa tira de vehículos se acumula para la semana siguiente, entonces en vez de ser 500 carros son mil y sencillamente par a mil carros es imposible surtir”.

La operación “Mano de Hierro” debe desplegarse bomba por bomba e identificar en cuál de las estaciones dolarizadas están vendiendo el combustible por encima de los 0,50 y entonces tomar cartas. Pero, mientras no ocurra o no haya celeridad y voluntad, se sigue sometiendo a la gente a un sufrimiento inhumano, inmisericorde.

Las marañas están intactas

A pesar de “Mano de Hierro” y de toda la articulación cívico-militar-policial, en contra del contrabando, el bachaqueo, las mafias y la especulación con los precios en el despacho de la gasolina, basta pasearse por la prolongación Circunvalación 2 para observar, cada tres pasos, unos de otros a “pimpineros” ofreciendo gasolina.

“Se te tiran en el carro, muchacho, te meten la pimpina y la manguera por la ventana y te dicen: ‘hay gasolina como arroz’ ¿de dónde sacan tanta gasolina si las bombas están cerradas, supuestamente porque no hay despacho?” reflexionó Eder Mavárez, un maracaibero que vive de cola en cola para poder surtir su “cacharro” del preciado combustible.

Ingresar a Ciudad Lossada es impactante, ahí está un verdadero centro de acopio de pimpineros que te venden casi al mismo precio –por encima del dólar el litro- con algunas variantes la gasolina. ¿Mano de Hierro ha pasado por Ciudad Lossada? Sí. «Mano de Hierro» pasó por Ciudad Lossada, hizo arraso, decomisó, detuvo y pese a todo eso, usted va hoy y todo vuelve a estar como antes de que «Mano de Hierro» interviniera, porque si hay impunidad y no hay contraloría y seguimiento a los planes, éstos no sirven de nada.

Mientras tanto, la gente se sigue desgastando en colas de hasta día y medio para al final no surtir o surtir menos de los 30 litros. Luego, llegan empegostados, hediondos, obstinados y super agotados a conseguirse con que en la casa no hay agua. Cuando se recuesta con indignación y prende su ventilador o su aire acondicionado para mitigar el sufrimiento, se produce un apagón: “han quitado la luz, Mar……sea” y esa es la vida que lleva a cuestas día con día el pueblo zuliano.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiaslagunillas