Un día como hoy, 24 de febrero en la historia: 1955: nace Steve Jobs empresario y magnate de los negocios del sector informático

¿Qué se celebra el 24 de febrero? El 24 de febrero es el día número 55.º del año calendario gregoriano. Quedan 310 días para terminar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy.

-Hoy es el Día de La Bandera en México. La actual bandera de los Estados Unidos Mexicanos fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968. Está segmentada en tres partes iguales, cada una de un color distinto (verde, blanco y rojo) y con el escudo de armas de México en el centro de la franja blanca. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación, su día se celebra cada 24 de febrero.

-También se conmemora el Día de la mujer paraguaya, en alusión a la “Primera Asamblea de Mujeres Americanas” que tuvo por escenario la ciudad de Asunción, realizada en el año 1867 en la Plaza de Mayo. De esta reunión participaron mujeres de la capital y el interior que de común acuerdo decidió reunir sus joyas y alhajas para ayudar a la causa de la guerra de la Triple Alianza.

Como un homenaje a aquellas mujeres conocidas como “las residentas”, la historiadora Idalia Flores de Zarza, propuso en una conferencia en la Academia Paraguaya de Historia, dada en el año 1974, que se recuerde el 24 de febrero de 1867 como el día de la mujer paraguaya.

-1607: se estrena la ópera L’Orfeo, obra original del compositor italiano Claudio Monteverdi y primera catalogada como ópera. Por ello, se considera que con esta obra da comienzo el género de la Gran Ópera.

-1786: nace Wilhelm Grimm, lingüista y mitólogo alemán, hermano de Jakob, famosos por sus cuentos infantiles.

-1815: muere Robert Fulton, ingeniero e inventor estadounidense, conocido por desarrollar el primer barco de vapor.

-1920: Adolf Hitler da a conocer en Múnich los veinticinco puntos del Partido Obrero Alemán.

-1938: nace Phil Knight, empresario estadounidense, fundador de Nike.

-1943: nace Pablo Milanés, cantante y compositor cubano, fundador del movimiento cultural Nueva Trova, luego de la Revolución Cubana, junto a Noel Nicola y Silvio Rodríguez.

-1945: en Egipto, el primer ministro Ahmed Maher Pasha es asesinado en el parlamento después de leer un decreto.

-1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente. Perón fue encarcelado en 1945, pero las movilizaciones de los trabajadores exigiendo su libertad y la insistencia de su esposa, Eva Duarte de Perón, forzaron a su liberación. Tras esta presidencia, volverá a ganar las elecciones en dos ocasiones más: 1951 y 1973.

-1955: nace Steve Jobs empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.

-1966: nace Billy Zane, actor y productor estadounidense reconocido por su participación en producciones como Back to the Future, The Phantom, Titanic, entre otras.

-1975: Led Zeppelin publica el álbum Physical Graffiti. Sexto álbum de estudio (álbum doble) de la banda, siendo la primera publicación del grupo con su propio sello, denominado Swan Song Records. Se ha convertido, con 15 millones de copias vendidas, en el séptimo álbum con más ventas de los años 1970.

-1998: el FBI y la policía de EE.UU. descubren red de venta de órganos procedentes de presos chinos ejecutados en su país.

-2000: un grupo de investigadores españoles del CSIC y de la UNED logran que ratas parapléjicas vuelvan a andar.

-2011: en EE. UU., el transbordador espacial Discovery es lanzado en su última misión la STS-133.

-2014: muere Harold Ramis, actor, guionista y director cinematográfico estadounidense. Su carrera como actor se caracteriza por haber interpretado a Egon Spengler en las películas de Los cazafantasmas. Aunque como guionista y director es bien conocido por dirigir Analyze This, Analyze That y Groundhog Day, entre otras películas.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando