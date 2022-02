La OTAN anuncia el despliegue de «fuerzas de defensa terrestre y aérea adicionales» en los límites orientales del bloque

Desde la OTAN han anunciado este jueves un refuerzo de la presencia militar en los límites orientales del bloque a raíz de la situación en torno a Ucrania, luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara unas horas antes su decisión de realizar «una operación militar especial» en territorio ucraniano para defender el Donbass.

Desde la organización militar calificaron las acciones de Moscú como «una seria amenaza a la seguridad euroatlántica» y adelantó que estas «tendrán consecuencias geoestratégicas». Ante esta situación, el bloque promete que «continuará tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la defensa de los aliados».

«Estamos desplegando fuerzas de defensa terrestres y aéreas adicionales hacia la parte oriental de la Alianza, así como elementos marítimos adicionales. Hemos incrementado la preparación de nuestras fuerzas para responder ante todas las contingencias», reza un comunicado publicado en el sitio oficial de la OTAN.

Asimismo, el documento condena el operativo militar de las fuerzas rusas en el territorio de Ucrania, calificándolo como un ataque «completamente injustificado y no provocado», así como una «grave violación del Derecho Internacional». Y también condenaron a Bielorrusia por «facilitar este ataque».

La alianza militar asegura que «permanece junto al pueblo de Ucrania», al igual que con su presidente, Parlamento y Gobierno. Y reitera su apoyo a la integridad territorial y soberanía de ese país.

Por todo ello, el bloque urge a Rusia «a cesar su actividad militar de inmediato» y a retirar todas sus fuerzas de Ucrania y las zonas fronterizas.

«Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania»

El presidente ruso anunció este jueves (hora local) que ha decidido realizar «una operación militar especial» para defender Donbass, detallando que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

«Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia», agregó.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe «con firmeza y de inmediato» y señaló que «las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia». Asimismo, subrayó que «Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano» y que a las autoridades del país «no se les ha dejado otra opción» para proteger el pueblo ruso.

En paralelo, el jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. «Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza», enfatizó.

