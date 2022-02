Colombia: Venezolanos pierden su rancho de madera por un incendio

Un nuevo incendio se registró en Cartagena, esta vez una casa de madera resultó en pérdida total, en el corregimiento de La Boquilla, sector Anillo Vial, en el lugar residen una familia venezolana que llegó a la ciudad buscando oportunidades y hoy lastimosamente lo perdieron todo.

Al lugar llegaron dos máquinas la #7 y #3, del cuerpo de Bomberos de la estación Bocagrande al mando de Álvaro Arévalo, quienes lograron sofocar las llamas, reseñó Caracol Radio.

Afortunadamente en esta conflagración no hubo personas lesionadas y se registró pérdida total de la vivienda con elementos varios que se encontraban en su interior.

“En ese momento me encontraba durmiendo y me despertó la luz de las llamas, cuando reaccioné estaba todo pasando fuego. No nos dio tiempo de recoger nada, quedamos sin nada”, señaló Carmen Flórez, afectada por el incendio.

Este suceso también afectó un rancho de madera habitado por dos personas adultas no se reportaron personas lesionadas. Las causas del incendio y el monto de las pérdidas aún no han sido determinados por el cuerpo de Bomberos.

