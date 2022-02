Estado Barinas: Franyeli Guerrero, lleva más de 50 días desaparecida, sus familiares ruegan liberación

Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la leche y la carne, publicó este domingo 20 de febrero un audio de la madre de Franyelí Guerrero, quien desapreció el 30 de diciembre del año pasado.

“Hoy, alzo mi voz yo, una madre con el alma destrozada y con el corazón roto porque me arrebataron a mi niña si avisar ustedes, que la tienen, se apoderaron de su libertad, de su vida, de sus sueños, de nuestros días de paz y tranquila”, así comienza el audio.

Guerrero desapareció después de salir de su vivienda, situada en el estado Barinas, para realizarse un tratamiento de belleza.

“Les suplico, les imploro de rodillas, que acaben con esta tortura que me consume poco a poco, si no eres padre, de seguro tienes una madre que daría la vida por ti, hazlo por ese ser maravilloso que te trajo al mundo, entrégamela viva y sana, la necesito a mi lado, devuélvemela, soy su madre y, aun así, no me pertenece porque todos los seres humanos somos libres de ser y estar donde queremos”, añadió la joven de 24 años de edad.

De acuerdo con informaciones suministradas por sus familiares, Guerrero salió ese día de su casa, aproximadamente, a las 9:30 am, con la finalidad de hacer varias diligencias, entre ellas un tratamiento estético en el sector Alto Barinas, al que acudió a la 1:00 pm. Después de culminar la cita, la joven se retiró del local y a partir de ese momento se perdió todo contacto con ella.

“Yo les perdono, el amor que siento por mi hija es más grande que el rencor que quizás otra persona puede sentir en estas circunstancias. Solo tú puedes transformar mis días de angustias e incertidumbre en paz y tranquilidad”, dijo.

Horas más tarde de su desaparición, el vehículo de Guerrero fue hallado en una comunidad llamada Curbatí.

Msj de la Madre de Franyeli Guerrero, secuestrada en Barinas el 30/12/21 : pic.twitter.com/p2lqhtqdog — CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) February 20, 2022

Click en el icono y síguenos en las redes:

lanacionweb