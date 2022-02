Luis Vicente León sobre las medidas migratorias de países centroamericanos hacia los venezolanos

En un reciente tuit Luis Vicente León se muestra indignado haciendo referencia a las políticas migratorias que han adoptado países hermanos de centro américa.

Y es que para nadie es un secreto que con la reciente información de que Costa Rica también pedirá visa a los venezolanos, no queda un país centroamericano exento de la nueva modalidad: visa para los venezolanos.

El economista expresó lo siguiente en la red social del pajarito, “Cada quien tiene derecho a pedir lo que quiera para dejar entrar a otros en su casa (visas). Pero no se puede ser tan hipócrita como para decir que ayudas a un pueblo, entiendes su drama, rechazas las violaciones a sus derechos y luego le cierra la puerta en la cara, no me jodas”, sentenció.

