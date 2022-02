Un día como hoy, 18 de febrero en la historia: 1983 en Venezuela se produce el famoso ‘Viernes Negro’, caracterizado por una devaluación de la moneda .

¿Qué se celebra el 18 de febrero? El 18 de febrero es el día número 49.º del año calendario gregoriano. Quedan 316 días para terminar el año. A continuación te presentamos una breve lista de algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 18 de febrero.

Un día como hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Con esta fecha se pretende dar a conocer y sensibilizar a la población sobre un síndrome considerado de alto rendimiento dentro del espectro autista.

Este día comenzó a celebrarse en el año 2007, tras el Año Internacional del Síndrome de Asperger (celebrado en 2006), año en el que se cumplió el centenario del nacimiento de Hans Asperger y el vigesimoquinto aniversario del de la psiquiatra Lorna Wing, quien diera a conocer mundialmente el trastorno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido a este síndrome como un Trastorno Generalizado del Desarrollo Infantil con consecuencias en el desarrollo social, emocional y en la conducta del niño.

-1516: en Greenwich (Inglaterra), nace María Tudor, que reinará Inglaterra e Irlanda desde 1553 hasta su muerte en 1558, bajo el nombre de María I.

-1546: muere Martín Lutero, monje agustino y reformador religioso alemán. Su exhortación para que la Iglesia volviera a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la Contrarreforma.

-1564: fallece Michelangelo Buonarroti mejor conocido como Miguel Ángel, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica.

Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas; la familia Médici de Florencia y los diferentes papas romanos. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo.

-1743: muere Ana María Luisa de Médici, último miembro de la familia Médici, la más destacada y poderosa de la Florencia renacentista.

-1745: nace Alessandro Volta, físico italiano, conocido por desarrollo de la pila eléctrica.

-1806: en París se acuerda la construcción del Arco del Triunfo, en memoria del Ejército napoleónico. Hoy en día el Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del arco de triunfo más célebre del mundo. Construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, está situado en el VIII Distrito de París, sobre la plaza Charles de Gaulle ―antiguamente denominada Plaza de la Estrella o, en francés, Place de l’Étoile―, en el extremo occidental de la avenida de los Campos Elíseos, a 2,2 km de la plaza de la Concordia.

El Arco del Triunfo presenta una altura de 50 m, un ancho de 45 m y una profundidad de 22 m. La bóveda grande mide 29,19 m de alto por 14,62 m de ancho, mientras que la pequeña mide 18,68 m de alto por 8,44 m de ancho. Es gestionado por el Centro de Monumentos Nacionales.

-1898: en Módena (Italia), nace el fundador de la Scuderia Ferrari, Enzo Ferrari. Bajo su dirección (1947-88) la marca automovilística Ferrari ganó más de 5.000 carreras en diversas categorías, y obtuvo 25 títulos de Campeonatos del Mundo.

-1921: tropas británicas ocupan Dublín intentando sofocar las protestas por la división de la isla en dos territorios autónomos, bajo autoridad británica.

El líder del movimiento independiente de Irlanda del Norte, Eamon de Valera, protestó por el comportamiento de las tropas británicas en la isla, acusándolas de torturar a los prisioneros, asesinar niños y violar mujeres.

Mientras tanto, barrios enteros de Dublín se vieron destruidos durante los combates, y la guerra civil conoció una interminable espiral de violencia colmada de aniquilación y crueldades.

-1930: Clyde Tombaugh descubre Plutón (estudiando fotografías tomadas en enero). Plutón es un planeta enano que orbita habitualmente como el más alejado del Sol. Percival Lowell teorizó sobre la existencia de un noveno planeta, responsable de los movimientos anómalos que afectan a las órbitas de Neptuno y Urano.

En 1978 se descubrió la luna de Plutón, Caronte. Hay astrónomos que consideran a Plutón y Caronte como un sistema doble más que como un planeta enano y su luna.

En agosto de 2006, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional creó una nueva categoría llamada plutoide, en la que se incluyó a Plutón.

-1933 nace Yoko Ono, cantautora japonesa, esposa de John Lennon.

-1934: nace en Pasaia (España), el diseñador de modas franco-español Paco Rabanne, uno de los diseñadores más influyentes de la moda actual y del siglo pasado.

-1943: en Alemania, Joseph Goebbels pronuncia el discurso de Sportpalast, conocido como el discurso de «Guerra Total». Lleva este nombre porque se realizó en el Berliner Sportpalast (Palacio de los deportes de Berlín) o como lo llamaban Goebbels y Hitler «nuestra gran tribuna política».

-1954: nace John Travolta, actor, cantante, bailarín estadounidense, conocido por sus actuaciones en películas como Fiebre del sábado por la noche, Grease, Cowboy de ciudad, Los expertos, Mira quién habla, Pulp Fiction, Face/Off, The Punisher, entre otros. Ha desarrollado papeles muy diversos en multitud de géneros, lo que le ha dado la reputación de actor extremadamente versátil.

-1964: nace en Nueva York (Estados Unidos), el actor, director y guionista de cine y televisión Matt Dillon. Candidato a los Premios Óscar, Globo de Oro, Premio del Sindicato de Actores y Premios BAFTA. Ganador del Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto y del Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.

Ha intervenido en películas como To Die For (1995), Drugstore Cowboy (1989) There’s Something About Mary (1998), Wild Things (1998), Crash (2005) o You, Me and Dupree (2006).

-1979: en el Sáhara se registra la primera nevada conocida.

-1983: en Venezuela se produce el famoso ‘Viernes Negro’, caracterizado por una devaluación de la moneda .

-2006: en la playa de Copacabana (Brasil), dos millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito de los Rolling Stones.

