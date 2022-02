Marta Ramírez: «Colombia no tiene la capacidad de seguir recibiendo a más migrantes venezolanos

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló el miércoles 16-F ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que su país podría quedarse sin capacidad para seguir recibiendo a migrantes venezolanos.

En ese sentido, acotó que las autoridades colombianas se encuentran preocupadas por la cantidad de venezolanos que están entrando diariamente al país.

«Es algo desproporcionado. Son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?; ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela», indicó.

Marta Lucía Ramírez exhortó a los países de la región a apoyar y seguir el ejemplo de Colombia en política migratoria de puertas abiertas.

«Aquí deben primar los principios de humanidad, corresponsabilidad y solidaridad. Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de venezolanos; tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esa población», dijo.

La también canciller del gobierno de Iván Duque expresó que Colombia ha respondido al inmenso desafío de la migración venezolana y continuará trabajando por lograr que su integración sea exitosa.

«Creemos profundamente en que hoy estamos protegiendo unos migrantes; pero también estamos cultivando ciudadanos que en el futuro van a contribuir a hacer de Colombia ese país grande, próspero y con oportunidades que todos esperamos ver en nuestra nación», aseveró de acuerdo a lo reseñado por la revista Semana.

EL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA VENEZOLANOS

Marta Lucía Ramírez aseguró que el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos es un modelo único de política migratoria.

«El Estatuto Temporal como mecanismo de política pública, tiene el propósito de regularizar a los más de 1.800.000 migrantes venezolanos; para visibilizar sus derechos y permitir su acceso a la salud, educación, seguridad social, emprendimiento y empleo», afirmó.

Resaltó que la política que ha diseñado Colombia «es solidaria y con visión humanitaria, reconociendo al migrante como factor positivo; llamado a contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades de acogida».

