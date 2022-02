Municipio Cabimas: Denuncian abandono y desidia por parte del gobierno nacional en la Escuela Tecnica Industrial

Baños inservibles, terrenos emmontados, basura acumulada, problemas con el suministro de agua, desmantelamiento de techos en las aulas y la cancha deportiva entre otros, son algunos de los problemas que afectan desde hace varios años a la infraestructura de la Escuela Técnica Industrial del municipio Cabimas.

Así lo denuncia, el profesor Jesús Piña, jubilado de la E.T. I Juan Ignacio Valbuena, instituto educativo ubicado en la avenida Andrés Bello de esta localidad, y la cual ha sido cuna profesional de cientos de cabimenses, quienes han recorrido su educacion secundaria en sus aulas, según lo denunciado, está ha caído en una de las peores situaciones en cuanto a sus condiciones de mantenimiento de toda su infraestructura.

En sus declaraciones, el profesor Piña, aseguró que la situación se presenta aproximadamente desde el año 2005, cuando comenzó el deterioro total de toda las áreas en donde convive la matrícula estudiantil , que según informó, ha bajado de 3.000 jóvenes estudiantes a tan solo 320 en la actualidad, «allí las empresas se peleaban para contratar a los mejores alumnos, hoy esta en un estado deplorable eso lo vemos en nuestra técnica, nosotros como nos duele estamos peleando para que vuelva a hacer lo que fue en otrora» recalcó.

Así mismo, denunció la actual situación de la Unidad de transporte perteneciente a esta institución, el cual ha estado inoperante y fuera de circulación desde hace más de 15 años, «no ha habido voluntad , no ha habido sentido de pertenencia para recuperar los bienes que le pertenecen a todo los estudiantes» dijo.

*DIRECTOR NO ACEPTA AYUDA DEL GOBIERNO MUNICIPAL*

En el mismo orden de ideas, el profesor Piña aseguró que el actual alcalde de la ciudad, Nabil Maalouf y el gobierno municipal han ofrecido en varias oportunidades apoyo para comenzar un extenso proceso de limpieza, desmalezado y recuperación de todos los espacios educativos y deportivos de esta institución, icono en la historia del municipio, apoyo que ha sido rechazado por el actual Director de esta institución por presuntas presiones de parte de un Concejal del oficialismo, «el Director me informó y yo me hago responsable, que un concejal le profirió amenazas que si metían el apoyo del Alcalde lo iban a votar» dijo, recordando que la Escuela Técnica Industrial de Cabimas no le pertenece a ningún ente político si no al municipio.

El profesor Piña, en representación de los jubilados de esta institución hacen el llamado a todos los poderes públicos municipales, incluido el ejecutivo, representado en el Dr. Nabil Maalouf y al poder legislativo en el Concejo Municipal, para que se conforme lo antes posible una comisión que visite y haga una evaluación de las actuales condiciones de esta institución educativa, orgullo de todos los habitantes para que se inicie su recuperación y vuelva a estar al servicio de todos los jóvenes estudiantes de esta Localidad.

prensaalcaldiadecabimas