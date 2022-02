Municipio Miranda: Detienen a sujeto señalado de presuntamente abusar sexualmente de su hijastra de 8 años

El día de hoy la ciudadana Saulimar Petit, quien reside en el sector Haticos del Sur del municipio Miranda, denunció que el pasado 13 de febrero su hija de 8 años de edad le confesó que se sentía acosada por su padrastro ya que esté tocaba sus partes íntima y le mostraba sus genitales. Su madre ante tal confesión procedió a realizar la denuncia formal el día lunes 14 de febrero en horas de la mañana en el cuerpo de policía bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), ubicado en el sector Las Playitas de la municipalidad ya antes mencionada.

“Mi hija me confesó que ella tenía miedo de que Alejandro le hiciera algo, yo inmediatamente le pregunté que cuántas veces había pasado esa situación y me respondió que fueron 6 veces las que ella le guardo el secreto, ya que él le decía que si le contaba a alguien no vendría más a visitarla con golosinas, ni mucho menos le prestaría el celular”. Declaro Saulimar Petit madre de la infante abusada.

Inmediatamente tras la denuncia realizada aproximadamente a las 8 de la mañana los funcionarios policiales salieron en una comisión en la búsqueda de este sujeto, el cuál fue aprehendido en el sector Nueva Miranda, frente a Paila Caliente alrededor de las 9 de la mañana del mismo día y trasladado hasta el comando de la policía regional del estado Zulia.

El detenido fue identificado como Alejandro Manuel Gil Reyes, de 32 años de edad, residenciado en el sector Nueva Miranda, ex pareja sentimental de la denunciante y con quién tiene una hija menor de edad en común.

El caso fue puesto a la orden de la fiscalía, mientras tanto realizan las investigaciones correspondientes permanece retenido en el comando policial del CPBEZ.

Finalmente Petit, pidió a las autoridades hacer cumplir las leyes. “Quiero que pague todo lo que le hizo a mi hija, tanto los daños físicos como psicológicos y que este caso no quede impune”. Agrego

Lcda. Elianis Mosquera

Click en el icono y síguenos en las redes:

somosnoticiascol