Chile: Escribieron un fuerte mensaje en un ascensor del Metro de Santiago de Chile

En las redes sociales se viralizó una fuerte imagen donde se leía un evidente comentario de tipo xenofóbico hacia los venezolanos en el metro de Chile. El crimen de odio fue reportado por una Chilena, quien se encontró con el grafiti en la puerta del ascensor del metro de Chile y le tomó una foto con la intención de hacer una denuncia pública en la red social Twitter.

«Fuera Venezolanos de Mier…» Reza el texto escrito con marcador sobre las puertas metálicas del ascensor. La usuaria @Weatherica fue quien vio el mensaje y lo publicó en un tweet afirmando que le provocaba mucha tristeza. Relatando un poco su experiencia personal, la usuaria comenta que ella vivió en Venezuela durante algunos años de su vida. Por la misma razón admitió que se había encontrado con mucha gente amable durante su estadía allá y que en realidad había que aprender a diferenciar entre los «honrados venezolanos» y los «venezolanos malandros».

«Como chilena, no me gustaría que dijeran que todos los chilenos somos flaites, porque no es verdad». La usuaria de la red social prosiguió a pedir que la gente reconozca que aquellos que llegaron de forma legal al país no son gente mala y que aportan a la economía nacional al igual que ellos.

Sin embargo criticó a aquellos migrantes que entraban por los caminos ilegales debido a la dificultad de conseguir papeles y la desesperación por escapar de su país. Su opinión recibió respuestas muy variadas. Algunos mostraron el apoyo hacia la opinión de la usuaria, otros calificaron de discriminatorios sus comentarios y algunos por otro lado le dijeron que no estaban de acuerdo con su forma de pensar.

