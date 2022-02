Un día como hoy, 14 de febrero en la historia: Se celebra el Día de San Valentin, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad.

¿Qué se celebra el 14 de febrero? El 14 de febrero es el día número 45º del año calendario gregoriano. Quedan 320 días para terminar el año. Veamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy.

– Se celebra el Día de San Valentin, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad.

-1349: con la llegada de la peste negra a Europa, el odio hacia los judíos aumentaba. Por tal motivo en este día unos 2.000 judíos fueron quemados vivos en lo que se conoce como la Masacre de San Valentín. Este hecho ocurrió en la ciudad de Estrasburgo (Alsacia, Francia).

-1556: el arzobispo de Canterbury Thomas Cranmer es declarado hereje por validar el matrimonio de Enrique VIII y Juana Seymour.

-1779: James Cook, explorador y navegante inglés muere asesinado en el transcurso de una pelea con los indígenas de las islas Sandwich (concretamente en la bahía Kealakekua, Hawái).

-1829: en el Teatro de La Scala de Milán, Vincenzo Bellini estrena su ópera La straniera, una de las más influyentes del siglo XIX.

-1895: en Inglaterra, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. Una comedia que trata sobre las costumbres y la seriedad de la sociedad. Está dividida en tres o cuatro actos (dependiendo de la edición) e inspirada en el libro Engaged de William Schwenck Gilbert.

-1918: en Rusia, el gobierno soviético sustituye el calendario juliano por el gregoriano, de uso mundial.

-1924: en Berlín se estrena la película Los nibelungos, de Fritz Lang. Esta película es una adaptación de una serie de leyendas alemanas sobre unas criaturas que habitan en la niebla llamado nibelungos.

-1929: la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los acontecimientos más atroces dentro del mundo criminal de aquel entonces: la Matanza de San Valentín, con la cual se llegó a un nivel de violencia nunca antes visto.

El motivo que provocó la matanza fue el conflicto entre las bandas gansteriles en el negocio del alcohol en Estados Unidos de Alfonso Al Capone ( principal distribuidor de licor), O Banion (contrabandista de Alcohol) y los hermanos Genna (dedicados también al negocio).

Por ordenes de Capone sus hombres disfrazados de civiles les hicieron creer a las bandas contrarias que harían una entrega de mercancía, pero en realidad estos arremetieron con ametralladoras contra los integrantes de las otras bandas quienes fueron brutalmente acribillados.

-1944: nace Alan Parker, cineasta británico reconocido por su trabajo en Midnight Express, Mississippi Burning, Evita, Angela’s Ashes, entre otras.

-1950: en Moscú, Iósif Stalin y Mao Tse-Tung firman un pacto de amistad.

-1972: nace el músico estadounidense Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox Twenty.

-1988: nace el futbolista argentino Ángel Di María.

-1990: en Johannesburgo (Sudáfrica), tiene lugar después de 30 años una asamblea general del Congreso Nacional Africano.

-1991: en Estados Unidos se estrena la película The Silence Of The Lambs (El silencio de los inocentes), una de las más destacadas de la década de los años 90 .

-1992: nace Freddie Highmore, actor británico conocido por su participación en producciones como Finding Neverland, Charlie and the Chocolate Factory, August Rush y Bates Motel.

-2003: muere la oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia), Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997.

-2005: se obtiene y se secuencia, por vez primera en fósiles de la Península Ibérica, ADN de neandertales.

