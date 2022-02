Cuidados para rejuvenecer después de los 40

Es normal que conforme pasan los años surjan cambios en tu apariencia física, debemos querer cada parte de nuestro cuerpo y el amor propio radica en procurar el bienestar y la salud de uno mismo. Por eso tienes que implementar ciertos cuidados en tu piel para que siempre luzca radiante, como de porcelana y sin arrugas. Es muy fácil combatir los signos de la edad y rejuvenecer si haces pequeños cambios en tu rutina de skicare, aquí te contamos más al respecto.

Limpieza

Por muy simple que parezca, limpiar el rostro, exfoliarlo y desmaquillarte antes de dormir son tres mandamientos que debes seguir al pie de la letra. Ya que no hay nada que perjudique más a la piel que la suciedad, los residuos del maquillaje o las células muertas. Pues estos causan sequedades, espinillas y manchas.

Hidratación

Cuando usamos productos hidratantes como el aloe vera o el ácido hialuronato ayudamos a formar una barrera en nuestra piel que retrasa la pérdida de agua de nuestro rostro, por lo tanto los signos de expresión como arrugas u ojeras se notan menos y aparecen con menos frecuencia. Así que no olvides incluirlos en tu rutina de skincare.

Nutrición

No solo deberás alimentarte mejor de los 40, del mismo modo, tu piel tiene que recibir más nutrientes, por lo que se sugiere el uso de sueros como el retinol, la vitamina C, la vitamina E o aceites esenciales como el de almendras, romero, coco u oliva.

Prevención

Sin embargo, en lo que muchos expertos en cosmetología hacen hincapié es protegerse del Sol. No solo basta con usar bloqueador, también se sugiere no exponerse directamente a los rayos UV de 10 am a 5pm. Asimismo, trata de evitar las pantas y la luz blanca pues pueden provocar manchas.

