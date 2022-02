Un día como hoy, 11 de febrero en la historia: 1847 nace el inventor estadounidenses Thomas Alva Edison, el cual estableció un récord mundial al presentar 1.093 registros de patentes.

¿Qué se celebra el 11 de febrero? El 11 de febrero es el día número 42.º del año calendario gregoriano. Quedan 323 días para finalizar el año. A continuación te presentamos un grupo de eventos que ocurrieron un día como hoy.

El 11 de febrero se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, instituida por Juan Pablo II el día de la Virgen De Lourdes. Desde 1992, se celebra en todo el mundo, la Jornada de Oración por los enfermos, un momento de intensa oración y meditación por quienes sufren y padecen el dolor que inevitablemente causa la enfermedad. La fecha, promovida en el mundo por el Vaticano, es una oportunidad para expresar además, gratitud y aprecio al personal de salud comprometido con la atención de quienes por diferentes circunstancias, sufren de alguna dolencia, dedicando sus mejores esfuerzos a restablecer la salud en estas personas.

-1650: muere René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna y uno de los nombres más destacados de la Revolución Científica.

-1847: nace el inventor estadounidenses Thomas Alva Edison, el cual estableció un récord mundial al presentar 1.093 registros de patentes. Edison desempeñó un papel fundamental en la introducción de la electricidad en todos los ámbitos de la vida, sobre todo tras la invención de la lámpara incandescente.

-1870: muere el militar, político y presidente venezolano en dos ocasiones, Carlos Soublette.

-1926: nace Leslie Nielsen, actor canadiense de enorme recorrido. Leslie apareció en más de 100 películas y en más de 150 shows de televesión, entre algunas de las producciones en las que participó destacamos The Naked Gun, Police Squad! Airplane, Entre otras.

-1929: Benito Mussolini por Italia y Pietro Gasparri en representación del Vaticano firman el Tratado Laterano, reconociendo la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano, en Roma.

-1936: nace en Michigan (Estados Unidos) el actor estadounidense Burt Reynolds, reconocido por películas como The Cannonball Run, Striptease, Boogie Nights, The Longest Yard, entre otras.

-1962: nace la cantante, compositora y actriz estadounidense Sheryl Crow. Su música es reconocida por incorporar elementos del pop, blues, rock y country.

-1963: muere Sylvia Plath, escritora estadounidense especialmente conocida como poeta, aunque también es autora de obras en prosa, como una novela semi-autobiográfica, La campana de cristal (bajo el pseudónimo de Victoria Lucas), y relatos y ensayos. Junto con Anne Sexton, Plath es reconocida como uno de los principales cultivadoras del género de la poesía confesional iniciado por Robert Lowell y W. D. Snodgrass.

-1969: nace Jennifer Aniston, actriz estadounidense, reconocida por producciones como Friends, Bruce Almighty, Marley & Me, We’re the Millers, entre otra cantidad éxitos.

-1989: Barbara Clementine Harris, sacerdotisa de la iglesia episcopaliana, se convierte en la primera mujer ordenada obispa.

-1990: en Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años. En 1964 fue acusado de traición y sentenciado a cumplir cadena perpetua en la inhumana prisión de Robben Island. En 1994 Mandela resultó elegido primer presidente negro de Sudáfrica.

-1992: nace Taylor Lautner, actor estadounidense, conocido por su participación en The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, The Twilight Saga, Abduction, entre otras.

-2005: en la Patagonia, investigadores argentinos hallan yacimiento de huevos de dinosaurio con embriones en su interior.

-2010: muere Alexander McQueen, diseñador de moda británico (n. 1969).

-2011: en Egipto, Hosni Mubarak renuncia como presidente tras 30 años de gobierno (ocupaba el cargo desde 1981), consecuencia de la crisis social egipcia. El vicepresidente del país, Omar Suleimán, anunció que el «rais» dejó el poder en manos del Ejército. Sus palabras desataron la euforia en las calles del país y, en la plaza de Tahrir (plaza de la Liberación) de El Cairo, símbolo de la revolución, donde centenares de miles de personas mantuvieron el pulso con el Gobierno desde el 25 de enero. La caída del hombre que dirigió durante tres décadas la nación más poblada del mundo árabe fue recibida con muestras de desbordante alegría.

-2012: Fallece en un hotel de Beverly Hills, la acantante y actriz estadounidense Whitney Houston.

-2013: el papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por razones de salud.

