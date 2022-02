Municipio Lagunillas: Ola de rumores sobre presunto robo de niños se acrecienta

Un rumor sobre el presunto rapto de menores se ha dispersado esta semana en el municipio Lagunillas.

La ola de comentarios al respecto ha ocasionado, incluso, una disminución de la asistencia a clases y a actividades extracurriculares.

Hasta ahora no hay denuncias sobre el rapto de niños en la localidad, según confirmaron autoridades policiales.

Sin embargo, por las redes sociales y WhatsApp han reportado varios supuestos casos que han alarmado a la colectividad.

Desde este miércoles 9 de febrero circula una cadena donde exhortan a los padres y representantes de la escuela Eleazar López Contreras a cuidar a sus hijos, pues se han visto varios sujetos identificados como funcionarios del Dgcim tomándole fotos a los estudiantes, además denuncian que «un carro pequeño blanco» conducido por una mujer este merodeando la zona de Los Robles.

A propósito de este rumor, los entes policiales intensificaron los recorridos para tranquilizar a la ciudadanía.

Autoridades manifiestan que se trata de una guerra psicológica para crear pánico colectivo y, en tal sentido, hicieron un llamado a la colectividad para que no reenvíen mensajes que no estén confirmados y no caer en intimidaciones.

Asimismo aprovecharon para recordar a los padres que no deben desestimar la responsabilidad que tienen en la seguridad de sus hijos.

