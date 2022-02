¿El aceite de oliva prolonga la vida? Un estudio que ha durado décadas, nos da la respuesta

En ensaladas, en la verdura cocida, para cocinar guisos y asados… El aceite de oliva es sumamente versátil, tiene un sabor delicioso, y además cuida nuestra salud. Siempre que no abusemos claro, porque también aporta calorías.

Desde hace tiempo sabemos que está repleto de grasas monoinsaturadas saludables, antioxidantes, incluidos los compuestos fenólicos, y vitamina E. Compuestos esenciales para cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades.

Pero, ¿hasta qué punto el aceite de oliva puede ayudarnos a vivir más años? Un estudio desvelado hace unos días, que se ha extendido durante décadas, tiene la respuesta.

El pasado mes de enero se publicó un amplio análisis recogido en la revista Journal of the American College of Cardiology, que nos llega vía la web nutricional Dr. Axe.

Su objetivo era comprobar cómo afecta al desarrollo de enfermedades, tomar más o menos aceite de oliva.

Los investigadores examinaron los datos dietéticos de 60.582 mujeres y 31.801 hombres a lo largo de varias décadas. Al inicio del estudio, todos los participantes estaban libres de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Cada cuatro años se evaluó la dieta de los participantes.

Los resultados han encontrado una conexión entre tomar aceite de oliva, y una mayor longevidad:

Un mayor consumo de aceite de oliva (más de media cucharada al día) se asoció con un 19% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular

Las personas que consumían más aceite de oliva tenían un 17% menos de riesgo de mortalidad por cáncer.

Un consumo elevado también conllevó un 29% menos de riesgo de muerte por enfermedades neurodegenerativas y un 18% menos de riesgo de muerte por enfermedades respiratorias

En definitiva, el aceite de oliva previene enfermedades mortales de todo tipo, desde cáncer a problemas del corazón, enfermedades cerebrales y respiratorias.

Una cucharada al día

Para obtener estos beneficios es necesario tomar al menos 10 gramos, aproximadamente una cucharada sopera al día, de aceite de oliva.

Por suerte, es muy sencillo tomar esta cantidad sin esfuerzo: se puede añadir crudo a la ensalada, los purés, e incluso sobre una pizza.

También cuenta usarlo para rehogar verduras, en guisos, etc. Para mantener sus efectos beneficiosos, si se calienta no debe alcanzar temperaturas muy altas.

