Un día como hoy, 10 de febrero en la historia: 1542, en Londres, la reina Catalina Howard es confinada en la Torre de Londres por el cargo de adulterio. Fue ejecutada tres días después.

¿Qué se celebra el 10 de febrero? El 10 de febrero es el día número 41.º del año calendario gregoriano. Quedan 326 días para terminar el año. Veamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 10 de febrero.

-1542, en Londres, la reina Catalina Howard es confinada en la Torre de Londres por el cargo de adulterio. Fue ejecutada tres días después.

-1673, en París, Molière estrena «El enfermo imaginario». Es la última comedia escrita por el dramaturgo francés Molière. Es una obra-ballet en tres actos (cada uno con ocho, nueve y quince escenas respectivamente). Fue escrita en verso y representada en el Teatro del Palacio Real el 10 de febrero de 1673 por la troupe de Molière. Se inspira en la commedia dell’arte. La música es de Marc-Antoine Charpentier y los ballets de Pierre Beauchamp.

-1755: muere Montesquieu, escritor francés y teórico oficial del racionalismo, conocido por El espíritu de las leyes, entre otras obras.

-1915: en Alemania, en el marco de la Primera Guerra Mundial, la ración diaria de pan por persona es de 225 gr.

-1933: en el Madison Square Garden de Nueva York, el boxeador Primo Carnera noquea a Ernie Schaaf, campeón de la armada estadounidense. Tres días después Schaaf falleció a causa de los golpes.

-1962: nace Cliff Burton, bajista estadounidense de el grupo Metallica.

-1965: en España, se prepara una edición del Quijote ilustrada por el artista Salvador Dalí.

-1966: la Real Academia Española de la Lengua acepta nuevos vocablos, tales como alunizar, audiovisual e historicismo.

-1967: el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo, el Dornier Do 31-E 1, realiza su primer vuelo. Fue diseñado para satisfacer la especificación de BMR-4 de la OTAN de un avión de apoyo táctico para el cazabombardero VTOL EWR VJ 101, realizado bajo el contrato BMR-3 de la OTAN. El proyecto fue cancelado en 1970 debido a los altos costes, problemas técnicos y un cambio en los requisitos.

-1974 nace Elizabeth Banks, actriz estadounidense reconocida por su participación en películas como Spider-Man, The 40 Year Old Virgin, The Hunger Games, Walk of Shame, Pitch Perfect, entre otras.

-1990: en Sudáfrica, el presidente Frederik de Klerk anuncia que el líder negro Nelson Mandela será liberado al día siguiente, luego de 27 años preso.

-1991: nace en Rhinebeck (Estados Unidos) la actriz estadounidense Emma Roberts, la cual es conocida por su participación en producciones como Unfabulous, We’re the Millers, American Horror Story, entre otras.

-1996: en Estados Unidos, la supercomputadora IBM Deep Blue derrota por primera vez a Garry Kasparov (campeón mundial de ajedrez).

-1997: nace Chloë Grace Moretz, actriz estadounidense que desde temprana edad se ha mantenido dentro de la industria del entretenimiento gracias a películas como Let Me In, Hugo, Kick-Ass y Carrie.

-1998: en Guatemala, se lleva a cabo primera ejecución por inyección letal desde que una ley de 1966 dejara caduco el fusilamiento.

-2001: un submarino nuclear estadounidense hunde por error un buque escuela japonés.

-2005: en Inglaterra, el príncipe Carlos de Gales anuncia su boda con Camila Parker.

-2011: el estadounidense Ray Allen pasa a la historia de la NBA al conseguir su triple 2.561 superando así a Reggie Miller.

