Un día como hoy, 8 de febrero en la historia: 1828 nace el novelista francés de ciencia ficción Jules Gabriel Verne, conocido en los países de lengua española como Julio Verne

¿Qué se celebra el 8 de febrero? El 8 de febrero es el día número 39.º del año calendario gregoriano. Quedan 326 días para terminar el año. Hagamos un breve recuento de algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 8 de febrero en el pasado.

– 1587: María Estuardo, quien fuera reina de Escocia, es ejecutada en el patíbulo del castillo de Fontheringhay (Inglaterra), acusada de dirigir una conspiración de nobles católicos ingleses contra la reina inglesa Isabel I.

-1762: en Rusia, asume el trono Catalina II, apodada Catalina la Grande, por sus conquistas al norte del Mar Negro. En 1744 Isabel I de Rusia, a falta de sucesores directos, la escogió como esposa para su sobrino Pedro III, a quien nombró ese mismo año heredero del trono ruso. Convencida de la importancia del papel que protagonizaría en su nuevo país, no escatimó esfuerzos para aprender la lengua. A raíz de la muerte de su esposo Pedro, el 8 de febrero de 1748 Catalina tomó el poder. Por su estrategia de política interior y exterior intentó una europeización del país, y otorgó a la nobleza un puesto relevante que hasta ese momento no habían tenido.

-1814: El Libertador, Simón Bolívar, ordena que sean pasados por las armas 836 prisioneros españoles, la mayoría de ellos neutrales.

-1828: nace el novelista francés de ciencia ficción Jules Gabriel Verne, conocido en los países de lengua española como Julio Verne. Escribió mayormente novelas de aventuras.

Es considerado, junto con H. G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción. Es, además, el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie, con 4.185 traducciones, de acuerdo con el Index Translationum.

Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX; como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.

Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia.

-1879: Sandford Fleming propone la adopción del horario universal en una charla en la Royal Canadian Institute.

-1910: William D. Boyce funda los Boys Scouts de América.

-1924: en Nevada (Estados Unidos), se realiza la primera ejecución por gas letal.

1931: nace James Dean, actor estadounidense reconocido como uno de los íconos del cine en el siglo pasado, recordado por su participación en películas como Rebel Without a Cause, East of Eden, Giant, entre otras.

-1932: nace el compositor John Williams, reconocido por realizar la banda sonora de películas como Tiburón, Star Wars, ET, Indiana Jones, Parque Jurásico y La lista de Schindler.

-1955: nace John Grisham Jr., abogado, político y escritor estadounidense reconocido por obras como El informe pelicano, El jurado y La granja.

-1961: nace en California el vocalista de la banda de rock Mötley Crüe, Vince Neil.

-1963: John F. Kennedy prohíbe que ningún país (incluido Estados Unidos) tenga cualquier intercambio comercial o financiero con Cuba.

-1969: en las cercanías de Pueblito de Allende (México) cae uno de los más importantes meteoritos recuperados.

-1974: después de 84 días en el espacio, vuelve a la Tierra la última tripulación que habitó la estación espacial Skylab. tras pasar 85 días en el espacio, a bordo de la estación espacial orbitando nuestro planeta, los astronautas americanos Edward Gibson, Gerald Carr y William Pogue, regresan a la Tierra demostrando así que los seres humanos pueden vivir en el espacio durante períodos prolongados de tiempo.

-2001: consiguen secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido.

-2007: muere Anna Nicole Smith, modelo y actriz estadounidense reconocida por su participación en películas como Illegal Aliens, Skyscraper, To the Limit, entre otras.

-2012: muere Luis Alberto Spinetta, músico y poeta argentino, considerado uno de los padres del rock argentino junto a Charly García.

