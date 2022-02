Migbelis Castellanos como que tiene un cable pelao

La presentadora y exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos anda siendo cuestionada en redes sociales, en esta oportunidad por una supuesta vinculación sentimental con uno de sus compañeros del programa Enamorados USA.

Recientemente tras haberse unido al staff del espacio televisivo que ahora conduce, la mujer se ha convertido en el centro de las críticas, en especial por un supuesto amorío con su compañero el italiano Show Pietro.

“Somos compañeros de trabajo, pero no, no somos pareja oficial, por ahora”, asimismo agregó; “Pietro es un caballero, viene de una familia italiana muy tradicional, además, es un hombre muy inteligente, y muy buena en el bar”, confesó la Miss Venezuela 2013 a una entrevista al portal web La Opinión.

De esta manera, la criolla modelo reveló en la entrevista que está en la espera de ver lo que el programa le va a traer; “Vamos a ver si el show me trae buena suerte en el amor, y de aquí al día de los enamorados, ya que no falta nada, quizás me ven acompañada”.

Cabe destacar, que, si el rumor entre estos dos conductores de televisión es verdad, la venezolana estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, ya que ha pasado mucho tiempo que no se le ve envuelta en un romance.

Por otra parte, Nuestra Belleza Latina 2018 decidió compartir en las plataformas digitales lo que ha aprendido hasta ahora el programa de televisión estadounidense.

