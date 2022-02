Usuarios denuncian a AKB Fintech por estafa y la empresa responde que los fondos están «debidamente resguardados»

En noviembre del año 2020, AKB Fintech fue noticia porque tenía previsto la instalación de cajeros para dispensar dólares en efectivo en Caracas y otros estados del país, menos de dos años después vuelve a la actualidad debido a una ola de denuncias por presunta estafa por parte de usuarios indignados que amenazan, vía redes sociales, solicitar a las autoridades estadounidenses que intervengan en la situación.

Usuarios, muchos de ellos profesionales que utilizan la plataforma de esta empresa para cobrar honorarios profesionales en moneda extranjera, señalan que tienen montos retenidos durante meses y no reciben información sobre la disponibilidad de sus recursos.

La etiqueta #AKBDameMiDinero se hizo tendencia en Twitter este sábado 5 de febrero para compilar el cúmulo de denuncias que recibieron una respuesta en horas de la tarde, a través de un comunicado, donde la organización, dirigida por el venezolano residenciado en Florida, Guillermo Scarpantonio, denuncia haber sido víctima de «diversos ataques» a través de redes sociales y a su plataforma, por lo que decidió pasar toda su actividad a una «red privada para así garantizar la seguridad e integridad de toda nuestra comunidad y evitar seguir recibiendo este tipo de ataques».

El comunicado señala que «AKB se encuentra trabajando arduamente para lograr restablecer todos sus servicios lo más pronto posible así como garantiza que su información y fondos se encuentran debidamente resguardados. Lo invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales regulares de información».

Sin embargo, la página web de la billetera está fuera de servicio y la empresa procedió a bloquear en redes a todos los usuarios que formularon denuncias, sin dar respuestas específicas a ninguno de los afectados.

Un número muy importante de profesionales, estudiantes, emprendedores y otras personas usan este tipo de plataformas que prometen facilitar los procesos de cobro de honorarios y recepción de remesas. La promesa básica de AKB es, precisamente, permitir a personas que no tienen cuentas en el exterior hacer transacciones en divisas de manera segura y rápida.

La periodista Pableysa Ostos, corresponsal de diversos medios en el estado Bolívar, explicó a través de su cuenta de Twitter que los problemas con AKB Fintech comenzaron en octubre pasado, cuando «empezaron a pedir trámites como: declaraciones juradas en las que debes especificar de dónde viene el dinero y en qué lo gastas, constancias de trabajo, formatos W8, porque según ellos “son políticas de la empresa”, pero cuando uno abre la cuenta en #AKB no piden nada de eso».

A renglón seguido explicó que «tras llenar todos esos papeles #AKB sigue teniendo mis dinero retenido desde hace más de 2 meses. En esos DOS meses he enviado correos. Los he contacto por #WhatsApp. Les he escrito por #Twitter e #Instagram (dónde ya me bloquearon)».

Esta situación es resultado de las sanciones financieras que afectan al país, donde no es posible que la Banca preste este servicio de gestión de pagos con corresponsales extranjeros y, en un contexto de masiva dolarización transaccional, el uso de aplicaciones como Zelle es absolutamente extendido y rutinario, aunque este tipo de plataformas también tiene limitaciones.

La cuenta de Twitter Diario de Ciudadanía recordó en un hilo que, a finales de 2020, AKB Fintech «anunció el lanzamiento de un sistema que le permitiría a la comunidad freelance de Venezuela recibir pagos en divisas extranjeras. El ‘sistema’ estaría compuesto por un punto de venta digital, vinculado a tarjetas de débito y crédito, que permitiría programar facturas virtuales para recibir pagos frecuentes. ‘La intensión -dijo en ese momento el empresario- es abrirles las puertas a los jóvenes que no pueden realizar estas operaciones fácilmente».

Y añade: «pero la realidad es otra y hoy, centenares de usuarios en Venezuela de la billetera de AKB Fintech denuncian que su dinero fue retenido. Muchos de ellos reclaman que operaciones hechas en diciembre no han sido reflejadas en el sistema. Ante la avalancha de reclamos, Guillermo Scarpantonio, cerebro de todo este entramado, ha optado por desconectarse y desaparecer. Desde hace dos días su empresa ha iniciado el bloqueo masivo de las cuentas en redes y en la propia billetera, de varios de los clientes que le escriben porque se sienten estafados. Muchos de ellos han expresado públicamente su molestia y su desesperación, ya que en la mayoría de casos el dinero retenido es el pago de honorarios como profesionales «freelance».

Las billeteras digitales son las empresas fintech más populares. En la mayoría de los países se ha avanzado en regulaciones de funcionamiento que protegen a los usuarios del riesgo de perder sus recursos; sin embargo, en Venezuela no es primera vez que se producen este género de problemas, que, sin duda, deben llamar la atención de las autoridades regulatorias.

