Municipio Simon Bolivar: Familiares de trabajador petrolero fallecido durante procedimiento, piden a las autoridades que investiguen su muerte

Familiares y vecinos del trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Euro Ramón Peña Peña, de 40 años, pidieron a las autoridades que investiguen su muerte en un procedimiento del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, en el estado Zulia. La denuncia fue realizada a El Pitazo este sábado, 5 de febrero.

Euro Ramón Peña Peña fue asesinado en la avenida 18 de Tía Juana por el Conas, el 3 de febrero y lo vincularon con la banda de “el Becerro”, liderada por Óscar Guzmán, un pran que se fugó del retén de Cabimas antes que lo demolieran en octubre del año 2021.

“Eurito era un muchacho trabajador, él no está vinculado con ninguna banda, no tiene antecedentes ni es un criminal. Me lo mataron sin dar explicación, él pedía ayuda y lo amenazaban con sus armas. Los vecinos escucharon más de 15 disparos”, dijo uno de sus familiares, quien prefirió mantener el anonimato.

El trabajador de Pdvsa tenía 4 hijos y la noche del miércoles 2 de febrero salió de su casa en su camioneta, una Explorer verde, a una cola de gasolina en la estación de servicio Tamare, en la avenida Intercomunal. La mañana del 3 de febrero regresaba con algunos vecinos después de echar gasolina y fue interceptado por la comisión policial.

"A él lo golpearon, hay gente que vio que un policía iba con él y lo llevó a la avenida 18 seguido de otras patrullas. Esa calle está sola, mucha gente se ha ido del país y dejaron sus casas abandonadas. Él pedía ayuda y los vecinos trataron de acercarse, pero fueron amenazados por los funcionarios", precisó el pariente.

Por medio de redes sociales, los habitantes del municipio Simón Bolívar enviaron un comunicado al fiscal general designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, en el que piden que envíe una comisión especial para investigar el procedimiento por la presunta ejecución extrajudicial de Euro Peña.

“El pueblo está consternado por esas irregularidades de ese departamento policial que por gusto matan inocentes. No estamos de acuerdo que maten a personas y padres de familia que son inocentes Y trabajadores”, dice el texto que está siendo enviado por WhatsApp y Facebook.

Vecinos y familiares de Peña piden que el caso sea investigado y exigen justicia por el crimen. Organismos de seguridad mantienen, desde el 3 de febrero, un operativo en la zona por el secuestro de un empresario y un ataque con granada, ocurridos durante el mes de enero.

El comandante de la Guardia Nacional en Zulia, Erasmo Ramos Iriza, publicó en sus redes sociales la información sobre el operativo «Liberación de la Costa Oriental del Lago», con el que buscan detener a líderes y miembros de bandas delictivas de la Costa Oriental del Lago.

