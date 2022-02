Un día como hoy, 5 de febrero en la historia: 1840 nace John Boyd Dunlop, veterinario escocés que en 1888 desarrolló el primer neumático con cámara de aire.

¿Qué se celebra el 5 de febrero? El 5 de febrero es el día número 36.º del año calendario gregoriano. Quedan 329 días para terminar el año. Veamos algunos sucesos relevantes que celebran aniversario un día como hoy 5 de febrero.

-62: la ciudad de Pompeya (actual Italia) es dañada por un fuerte terremoto.

-1840: nace John Boyd Dunlop, veterinario escocés que en 1888 desarrolló el primer neumático con cámara de aire. Un año más tarde fundó la compañía Dunlop Pneumatic Tyre Company.

-1852, en San Petersburgo (Rusia), se abre al público el museo Hermitage, fundado por el Zar Nicolás I. Es una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo, considerada una de las más completas del mundo.

La colección del museo ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva, el resto del complejo arquitectónico lo forman cinco edificios, entre los que se encuentran el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor y un recinto para almacenamiento abierto.

Su colección, formada por más de tres millones de piezas, abarca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europa occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas o armas.

-1906 nace John Carradine, actor estadounidense, conocido por su aparición en diferentes westerns y por ser el padre de los también actores David, Bruce, Keith y Robert Carradine.

-1915: en México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles.

-1916: se inaugura el Cabaret Voltaire, creado por el movimiento dadaísta, en Zúrich (Suiza). Fue fundado por Hugo Ball como un cabaré con fines artísticos y políticos; se encontraba en la planta superior de un teatro de cuyas serias exhibiciones se burlaban las obras interpretadas en el cabaré y en él normalmente se experimentaban nuevas tendencias artísticas.

-1917: fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entró en vigor el 1 de mayo del mismo año.

-1919: en Estados Unidos, David W. Griffith, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford forman el estudio de televisión y cine United Artists.

-1921: en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El chico (The Kid), la cual se inspiró en la crudeza de su infancia y en la reciente muerte de su hijo, que había nacido prematuro. Fue una película excepcional, en la que plasmó mucho de sí mismo.

-1923: en Italia, Benito Mussolini ordena la detención de centenares de militantes socialistas, hechos que serían celebrados por Winston Churchill.

-1940: nace H. R. Giger, artista gráfico y escultor suizo, muy conocido por sus colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie fílmica de Alien.

-1943: nace Michael Mann, productor, escritor y director de cine estadounidense reconocido por su participación en producciones como The Last of the Mohicans, Heat, Collateral, entre otras.

-1962: nace la actriz Jennifer Jason Leigh. Leigh, candidata al Óscar, ha sido también escritora, directora y productora estadounidense. Es reconocida por su participación en películas como Single White Female, The Machinist, The Hateful Eight, etc.

-1964: nace Laura Linney, actriz estadounidense que participó en producciones como The Truman Show, The Exorcism of Emily Rose, The Savages, entre otras. Además ha sido nominada a los premios Emmy, los Globos de Oro y los premios Óscars en reiteradas ocasiones.

-1967: muere Violeta Parra, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folcloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país.

Su trabajo sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y de América Latina.

Sus canciones han sido versionadas por gran cantidad de artistas, tanto chilenos como extranjeros.

-1984: muere Rodolfo Guzmán Huerta, actor y luchador mexicano reconocido por su papel como El Santo, figura icónica del folkore mexicano. Para muchos ha sido uno de los artistas más influyentes junto a Cantinflas.

-1985: nace el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

-2004: en Pekín, mueren 37 personas al caer de un puente cuando participaban en la tradicional fiesta de las linternas.

