Perú: Se robaron a dos hermanitos venezolanos

Las autoridades peruanas están tras la pista de los menores de edad Gleykerth Mathias Ramírez Martínez (03) y Gleyberth Jhosue Salazar Ramírez (07); se trata de dos hermanitos de nacionalidad venezolana.

Los pequeños se encuentran desaparecidos desde el día 29 de enero de 2022 a las 2 de la tarde aproximadamente; mientras transitaban en compañía de sus padres por la carretera panamericana norte, a la altura de caleta La Cruz – Tumbes.

Fue específicamente en ese lugar donde fueron vistos por última vez. En tal sentido, alertan a llamar a los números 977122038 y a 073-307648 de la comisaría de Piura.

Asimismo advierten que la persona que retuviera a otra que se encuentra reportado como desaparecida se hará responsable ante la ley.

Lo que dice la madre

Según la prensa local, la madre de los pequeños desaparecidos comentó que iban caminando con ella por San Isidro, Tumbes, y una chica que no conocía, “ni sé su nombre (ya que solo la había tratado en el trayecto Quito-Tumbes) me dijo que, para que ya no caminaran más por el sol, siendo las 2:00 PM, ella los adelantaría hasta la primera playa, mientras que yo en el trayecto caminando me demoré aproximadamente 4 horas».

«Al llegar al sitio no estaban mis hijos ni la chica, por lo que seguí adelante hasta Zorrillos, pero tampoco los ví. Luego pasé a Carpita; llegué a Piura y aun no doy con su paradero. Me dirijí a DIVINCRI – Piura, formulé la denuncia y me piden que espere, cosa que se me hace imposible.»

Ante la desesperación de la madre se hace un llamado a las personas para que compartan la información.

La madre desesperada asegura: «Estoy viajando de un lado a otro, me encuentro desesperada, y a veces en los sitios a los que llego no tengo señal.»