Certificaciones presenciales de PNL vuelven a Venezuela después de dos años

Después de más dos años, vuelven a Venezuela las certificaciones presenciales de Programación Neurolingüística (PNL) con lo que más profesionales del desarrollo humano podrán complementar su formación en esta materia.

Estas certificaciones son avaladas mundialmente por The society of NLP Dr. Richard Bandler e impartidas por Yelvis Arteaga, Trainer of NLP para Venezuela para ayudar a más personas a conseguir metas de manera rápida y efectiva, salir de estados depresivos, ansiedad y pensamientos negativos, entre otros temas, explicó.

La PNL es una tecnología para transformar situaciones a través de la percepción, al tomar en cuenta la relación directa que existe entre nuestros pensamientos y la manera de percibir nuestra realidad. Si cambias como piensa, va a cambiar como te sientes y cambiará como actúas. La PNL se basa en el cerebro como una herramienta que puede ser reprogramada.

“Trabajamos con la mente más rápida que es el inconsciente y solo con estas técnicas se logran cambios rápidos y duraderos”, destacó Arteaga.

La formación intensiva de 7 días permite a los practicantes conocer las técnicas de la PNL para el cambio y desarrollo personal.

Al estudiar PNL con un Trainer certificado por el Dr. Richard Bandler se garantiza el aprendizaje actualizado de esta tecnología. “Así como han evolucionado las computadoras o los celulares también ha habido avances impresionantes en la PNL. Anteriormente quitarle una depresión, miedo o fobia a una persona podía tomar sesiones en varias semanas o meses, hoy día eso puede llevar de 30 minutos a 1 hora”.

El calendario de certificaciones incluye varias ciudades dentro Venezuela y Latinoamérica para brindar formaciones y crear una comunidad de personas potenciadas con la PNL para convertirse en agentes de cambio.

En Venezuela: Maracaibo (mayo); Caracas (junio); Maturín (julio); Porlamar (julio); Valencia (septiembre). A nivel internacional, Buenos Aires y Córdoba (agosto); y próximamente Barranquilla, Ciudad de Panamá y Santo Domingo. Los interesados deben escribir a [email protected]

Para quienes quieren iniciarse en la materia, Yelvis Arteaga escribió “Tu primer libro de PNL”, en el que comparte historias personales sobre la superación de retos gracias a esta poderosa técnica. “Yo mismo soy un testimonio y la prueba de que la PNL sí funciona. Antes, me aterraba el hablar en público, ahora hago seminarios con 50, 100, 200 personas o más”.

(*) Sobre Yelvis Arteaga. Trainer PNL, certificado por The Society of NLP Dr. Richard Bandler. Presidente de PNL Maracaibo y miembro activo en seminarios nacionales e internacionales. Autor y conferencista. Es presidente de +Hábil www.mashabil.com instituto y plataforma online que ayuda a las personas a crear más habilidades con cursos y certificaciones para potenciar las profesiones u oficios para la vida moderna. Defensor de la PNL Pura, con lo que busca preservar las pautas originales que Bandler y Grinder sembraron desde los años 70s y que todavía hoy siguen aportando y actualizando. Instagram @yelvispnl correo: [email protected]

