Colombia: Por irregularidades, 42 mil venezolanos se quedaron sin cédula

Un grupo de ciudadanos colombo-venezolanos denunciaron que les cancelaron sus cédulas de ciudadanía, lo que generó una gran polémica en torno a la gestión de la Registraduría.

Uno de los requisitos para tener dicho documento, es certificar que es hijo o hija de un padre o madre colombiano.

No obstante, es necesario acreditar la condición para aspirar a la ciudadanía aclara la Registraduría.

Denuncias llegaron al senado

El reclamo de los venezolanos lo atendió el candidato al Senado por el Centro Democrático Oswaldo Ortiz, quien compartió una denuncia de ciudadanos a los que les cancelaron la cédula.

“Francine Howard, quien dice ser activista por la comunidad colombo-venezolana, sostuvo que desde 2013 tenía su identidad colombiana. Sin embargo, contó que hace unos días se enteró de que su documento fue cancelado”, reseña Semana.

“Yo, hoy colombiana, digo que no tengo identidad. La Registraduría me la quitó de una manera arbitraria. Fui a la Registraduría más cercana de mi casa, pregunté y me dice que cogieron a todos los colombo-venezolanos y a discrecionalidad, así me dijo la chica, les cancelaron las cédulas”, advirtió Howard.

Howard asegura que tiene la nacionalidad por consanguinidad, ya que sus padres y abuelos son colombianos.

Todo tiene consecuencias

De acuerdo con el medio colombiano la Registraduría hizo una revisión de todos los casos de personas extranjeras que tienen la doble ciudadanía y se encontró que 42.000 personas no cumplían con algunos requisitos.

Detallan que al momento de haber expedir sus cédulas se hallaron irregularidades.

En tal sentido, Rodrigo Pérez, director nacional de registro civil de la Registraduría, señaló que el primer requisito para adquirir la nacionalidad colombiana debe ser un documento apostillado y expedido por el país de origen (en este caso, por parte de Venezuela, el registro civil de nacimiento).

Pérez aseguró que “muchas de las personas que presentaron el registro de nacimiento no los apostillaron o los apostillaron con información que no correspondía a la verdad. Quiere decir que utilizaron documentos falsos o mentirosos para acreditar que el documento que traían como registro de nacimiento extranjero tenía validez para ser presentado en Colombia”.

Avisaron con tiempo la medida de las cédulas

Pese al reclamo de los venezolanos, agregó que este proceso lleva unos cinco meses para el caso de los ciudadanos colombo-venezolanos.

Además, que se les notificó desde hace tiempo de esta situación, pero que es posible que algunos contactos hayan estado desactualizados.

“Se revisaron 296.156 registros civiles de nacimiento con estas condiciones, de los cuales 42.000 no cumplían los requisitos”, dijo Pérez.

Agregó que estos casos son revocables y que las personas pueden hacer de nuevo todo el proceso y aportar los documentos debidamente certificados.

El funcionario ratificó que “si por alguna circunstancia establecemos que las personas que se encuentran afectadas en la vigencia del registro civil y como consecuencia cancelación de la cédula de ciudadanía acreditan una inscripción que cumplía con los requisitos; nosotros revocamos porque no queremos generar ninguna situación e inconveniente”.

Atendieron alertas de sectores políticos

Señaló que esta inspección se hizo debido a que algunos sectores políticos estaban alertando que podría haber ciudadanos que no tenían sus papeles en regla.

“Sectores políticos advirtieron que podía haber personas que podrían intervenir de manera irregular en una elección; entonces el señor registrador nacional (Alexánder Vega) ordenó la revisión de todos los registros civiles de nacimiento de personas mayores de 18 años que lo hubiesen obtenido por primera vez, que hubiesen nacido en país extranjero y que simultáneamente hubieran sacado cédula de ciudadanía”, aseguró Pérez.

Explicó que una cédula cancelada no sirve para ningún trámite en el país. Por tanto, como ya se cerró el censo electoral para las elecciones al Congreso, no podrán participar de esos comicios.

Si piden la revocatoria de esa decisión y logran demostrar que tienen sus papeles en regla, podrían votar en las elecciones presidenciales.

