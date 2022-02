Un día como hoy, 2 de febrero en la historia: 1954 se produce la primera detonación de la Bomba H.

¿Qué se celebra el 2 de febrero? El 2 de febrero es el día 33º del calendario gregoriano, faltan 332 días para que se acabe el año. Veamos algunos de los sucesos que ocurrieron un día como hoy 2 de febrero en la historia.

-1536: en Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, actual Buenos Aires.

-1653: Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad

-1709: Alexander Selkirk es rescatado del archipiélago Juan Fernández, hecho que inspiraría el libro «Robinson Crusoe»

-1882: nace James Joyce, escritor irlandés y uno de los más influyentes del siglo XX.

-1913: se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo.

-1922: se publica la novela «Ulises», de James Joyce.

-1947: nace Farrah Fawcett, actriz estadounidense quien participó en Charlie’s Angels, The Burning Bed, Poor Little Rich Girl. Ranqueada Nº 26 en la TV Guide’s 50 Greatest stars of All-Time.

-1954: se produce la primera detonación de la Bomba H.

-1970: en una clínica neuroquirúrgica de Múnich se realiza con éxito el primer trasplante de nervios en la historia.

-1970: muere el matemático, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950.

-1974: la polifacética Barbra Streisand logra su primer No. 1 en Billboard con «The Way We Were», de la película del mismo nombre.

-1976: ocurre un robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso en el Palacio de los Papas de Aviñón.

-1977: nace en Barranquilla (Colombia) Shakira Isabel Mebarak Ripoll, cantante rock-pop colombiana ganadora de múltiples premios, entre ellos dos Grammys.

-1979: muere Sid Vicious, bajista británico del grupo Sex Pistols.

-1987: nace en Barcelona (España), Gerard Piqué, futbolista español del FC Barcelona.

-1996: muere Gene Kelly, actor, cantante, bailarín y director estadounidense que participó en producciones como On the Town, An American in Paris, Singin’ in the Rain, entre otras.

-1999: en Venezuela, ocurre la primera toma de posesión del presidente electo, Hugo Chávez.

-2014: muere el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, recordado por participar en películas como Capote, The Master, Los Juegos del Hambre, entre otras producciones.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando