¿Quién se queda con la herencia si no hay testamento? Esto es lo que dice la ley

El fallecimiento de un ser querido siempre es traumático, pero puede convertirse en una pesadilla si no hay últimas voluntades.

Hacer testamento es una tarea vital, especialmente a partir de cierta edad. Pero es algo que mucha gente retrasa, porque a nadie le gusta pensar que algún día ya no estará en este mundo.

Además es una tarea pesada, aburrida, y tienes que gastar dinero para formalizar y legalizar el testamento

Hasta que un día ocurre lo inevitable: una persona fallece, pero no ha dejado testamento. ¿Qué ocurre con la herencia? ¿Quienes son sus herederos? ¿Se lo queda todo Hacienda?

En estos casos siempre suelen surgir disputas familiares, que pueden acabar con relaciones para toda la vida.

Incluso aunque exista testamento, puede no estar correctamente registrado, o hay dudas de que se haya redactado libremente, y un juez puede declararlo nulo.

¿Qué ocurre si no hay testamento? Nuestro compañero Enrique Fernández, de Business Insider, ha estado estudiando el Código Civil, y nos lo cuenta.

En primer lugar hay que decir que, al contrario de lo que mucha gente cree, si no hay testamento, no se lo queda Hacienda. Esto no es un premio de la lotería…

La herencia será para un familiar. Pero, ¿para quién?

El Código Civil da prioridad a los familiares más cercanos:

Los herederos legales siempre son los hijos y los padres del fallecido, a repartir entre ellos.

El siguiente en la línea es el cónyuge del fallecido, que recibe un tercio de la herencia. Si no hay hijos pero si padres, el cónyuge se queda con la mitad de la herencia. Si no hay padres ni hijos, con el 66% de la herencia.

Después vienen los hermanos del fallecido, y a continuación los sobrinos, que se quedarían con lo que sobre de lo anterior, si sobra algo.

Por último quedan los parientes de cuarto grado de consanguinidad, es decir, primos hermanos, sobrinos nietos y tíos abuelos.

Una situación complicada porque si hay que repartir es complicado decidir quién se queda cada cosa. Y quizá el fallecido deseaba que el reparto fuese de otra forma. Si no hay acuerdo en el reparto, un juez decidirá.

La moraleja es clara: haz testamento, y así serás tú quien decide cómo se reparten tus bienes.

Si algún día recibes una herencia, aquí tienes algunos consejos para pagar menos impuestos.

