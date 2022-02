Un día como hoy, 1 de febrero en la historia: 1881 se comienza a trabajar en la construcción del Canal De Panamá

¿Qué se celebra el 1 de febrero? El 1 de febrero es el 32.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 333 días para finalizar el año. ¡Bienvenido febrero! A continuación te presentamos los eventos relevantes que ocurrieron un día como hoy 1 de febrero.

-1881: se comienza a trabajar en la construcción del Canal De Panamá.

-1894: nace John Ford, director de cine estadounidense, reconocido por películas de temática del oeste como Stagecoach, The Searchers y The Man Who Shot Liberty Valance. También por adaptaciones como The Grapes of Wrath.

-1900: Pablo Picasso realiza su primera muestra de dibujos en la taberna modernista Els Quatre Gats de Barcelona.

-1901: nace Clark Gable, actor estadounidense, recordado como el «Rey del cine», y por su participación en películas como Lo que el viento se llevó, Sucedió una noche, Mogambo, entre otras.

-1908: mueren en un atentado en Lisboa, el rey Carlos I y su hijo, el príncipe heredero, Luis Felipe.

-1917: Alemania declara la guerra submarina total, por lo que cualquier buque puede ser atacado sin previo aviso.

-1931: nace en Butka (Rusia) Boris Yeltsin, político ruso y primer Presidente de Rusia.

-1939: un decreto prevé la expulsión de Checoslovaquia de todos los judíos extranjeros en un plazo de seis meses.

-1940: los artistas belgas René Magritte y Raoul Ubac lanzan la revista La invención colectiva.

-1942: primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus en el campo de concentración de Buchenwald.

-1944: muere en Nueva York, Pieter Cornelis Mondriaan, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés.

-1964: The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción «I Want to Hold Your Hand».

-1965: nace Brandon Lee, hijo de Bruce Lee y actor estadounidense recordado por El Cuervo.

-1971: nace Michael C. Hall, actor estadounidense reconocido por su papel como Dexter Morgan en la serie Dexter y ganador del Globo de Oro por mejor actor de serie de drama.

-2005: se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad.

-2014: muere Maximilian Schell, actor y director austriaco.

