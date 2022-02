Sneakers reales: estas eran las zapatillas favoritas de Lady Di y siguen de moda

Lady Di llevaba las zapatillas tenis que actualmente mandan en el estilo urbano y son tendencia en el mundo: los clásicos blancos y los urbanos con suelas estilo Converse.

Simple y elegante

Estos dos modelos simples, femeninos y super combinables eran los favoritos de Diana, princesa de Gales. En menor medida, Lady Di ya usaba las ugly sneakers, estas zapatillas grandes de suelas anchas. Pero, al combinar todo tan bien, con estos modelos su consigna era unir sofisticación y comodidad.

La princesa de Gales adoraba el deporte, y con él, los complementos para practicarlo como unas buenas zapatillas. Pero además fue una de las primeras en usar para looks informales las zapatillas tenis blancas. Clásicos, super combinables y femeninos, Lady Di los llevó con jeans, pantalones de gabardina, short de tela, bikers y faldas cortas.

Este clásico de los sneakers blancos que hoy se usan acordonados, con plataformas o más chatos, pero de forma muy similar a la que los llevaba ella salen el dress code del tenis como deporte. En su caso eran de la marca Reebok, y también usaba los abotinados.

¿Ugly sneakers?

De la misma marca, Lady Di usó unas adelantadas ugly sneakers, un poco más aparatosas y de suela track, tal como se usan ahora. En colores que contrastan con el blanco, formas geométricas y terminaciones rústicas, estas zapatillas deportivas que usaba la princesa pueden verse hoy invadiendo las calles en los pies de las generaciones más jóvenes.

Las clásicas de lona

Converse

Por último, las Converse urbanas en versión rosa o clásicas negras también eran favoritas de Lady Di para sumar a sus looks relajados, informales. En 1988 se la capturó con un mono color verde militar con cinturón combinado con sneakers rosas. Se trataba de un par de clásicos y vibrantes Converse Chuck Taylor All Star en color rosa: las zapatillas eran un artículo de deseo entre los artistas del momento. Lady Di no solo vino a este mundo a darnos una lección de solidaridad, sino que también de moda.

