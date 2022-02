¿Qué trae de nuevo WhatsApp Plus 2022?

. Con WhatsApp Plus, los usuarios pueden cambiar el color de las barras, los fondos, etc. También se puede cambiar el tipo de letra y muchos otros detalles que ofrecen muchas opciones creativas.

. En la versión original de WhatsApp se puede ocultar la hora de la última conexión, pero para todos los usuarios, en WhatsApp se puede hacer con algunos usuarios y otros no. Lo mismo sucede con la confirmación de lectura, ya que en la versión Plus se puede configurar diferente para diferentes contactos.

. El límite de tamaño para enviar archivos en WhatsApp original es de 16 MB, en cambio, en WhatsApp Plus se pueden enviar archivos de hasta 50 MB.

. Los emojis de WhatsApp Plus son fuera de serie, mucho más expresivos y con un diseño más creativo, además, la variedad de ellos es mucho más extensa.

. Enviar imágenes por WhatsApp Plus tiene muchas ventajas, ya que la calidad no disminuye con el envío. Así que los usuarios que les gusta enviar fotos, imágenes variadas, memes, etc., tendrán este beneficio.