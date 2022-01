Dolor al orinar: Causas, tratamientos y prevención

Dolor al orinar es un término amplio que describe la incomodidad al momento de la micción. Este dolor se puede originar en la vejiga, la uretra o el perineo.

La uretra es el tubo que transporta la orina fuera de tu cuerpo. En los hombres, el área entre el escroto y el ano se conoce como perineo. En las mujeres, el perineo es el área entre el ano y la abertura de la vagina.

El dolor al orinar es muy común. El dolor, ardor o escozor pueden indicar algunas condiciones médicas.

¿Qué causa el dolor al orinar?

El dolor al orinar es un síntoma común de una infección del tracto urinario (ITU). Una ITU puede ser el resultado de una infección bacteriana. También puede ser debido a una inflamación del tracto urinario.

La uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones forman tu tracto urinario. Los uréteres son los tubos que transportan la orina de los riñones a la vejiga. La inflamación en cualquiera de estos órganos puede causar dolor al momento de orinar.

Las mujeres son más propensas que los hombres a contraer infecciones del tracto urinario. Esto se debe a que su uretra es más pequeña que la de los hombres. Una uretra más corta significa que las bacterias tienen que viajar una distancia más corta para llegar a la vejiga. Las mujeres embarazadas o con menopausia también tienen más riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario.

Otras condiciones médicas pueden causar dolor al orinar en hombres y mujeres

Los hombres pueden presentar dolor al orinar debido a la prostatitis. Esta condición es la inflamación de la glándula prostática. Es una causa principal de ardor, escozor e incomodidad al orinar.

También puedes experimentar dolor al orinar si tienes una infección de transmisión sexual (ITS). Algunas ITS que pueden causar dolor al orinar incluyen herpes genital, gonorrea, y clamidia. Es importante que te examines para detectar estas infecciones, especialmente porque no siempre causan síntomas.

Ciertas prácticas sexuales te pueden exponer más a contraer una ITS, como tener sexo sin condón o sexo con múltiples parejas. Cualquier persona sexualmente activa debe realizarse pruebas de ITS.

Otra causa del dolor al orinar es la cistitis o inflamación del revestimiento de la vejiga. La cistitis intersticial (CI) también se conoce como síndrome de vejiga dolorosa. Es el tipo de cistitis más común.

Los síntomas de la CI incluyen dolor y sensibilidad en la vejiga y la región pélvica. Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, en inglés), los doctores no conocen las causas de la CI.

En algunos casos, la radioterapia puede causar dolor de vejiga y al orinar. Esta afección se llama cistitis por radiación.

Puedes tener problemas para orinar cómodamente si tienes cálculos renales. Los cálculos renales son masas de material endurecido localizadas en los riñones.

A veces el dolor al orinar no es por una infección. También puede ser causado por productos que usas en la región genital. Los jabones, lociones y baños de burbujas pueden irritar los tejidos vaginales. Los colorantes de los detergentes de lavandería y otros productos de tocador también pueden causar irritación y dolor al orinar.

¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el dolor al orinar?

Tu médico puede recetarte medicamentos para tratar el dolor al orinar.

Los antibióticos pueden tratar las ITU, prostatitis bacteriana y algunas infecciones de transmisión sexual. Tu doctor también puede darte medicamentos para aliviar la vejiga irritada. Los fármacos que se usan para tratar la CI incluyen antidepresivos tricíclicos, el pentosano polisulfato sódico (elmiron), y paracetamol (Tylenol) con codeína.

El dolor al orinar debido a una infección bacteriana usualmente mejora bastante rápido después de que empieces a tomar el medicamento. Siempre toma los medicamentos exactamente como el médico te lo indique para tener mejores resultados.

El dolor asociado con la cistitis intersticial puede ser más complicado de tratar. Los resultados de la terapia con fármacos pueden ser más lentos. Probablemente tengas que tomar medicamentos por hasta cuatro meses antes de empezar a sentirte mejor.

¿Cómo puedo prevenir el dolor al orinar?

Hay cambios que puedes hacer en tu estilo de vida para ayudar a aliviar los síntomas. Evita los detergentes y artículos de tocador perfumados para reducir el riesgo de irritación. Usa condón durante la actividad sexual para estar a salvo de las ITS. Modifica tu dieta para eliminar los alimentos y bebidas que irritan la vejiga.

El NIDDK señala que existe evidencia que sugiere que ciertos alimentos tienen más probabilidades de irritar la vejiga. Algunos irritantes que debes evitar incluyen alcohol, cafeína, comidas condimentadas, frutas y jugos cítricos y endulzantes artificiales.

También debes evitar los alimentos muy ácidos para ayudar a que tu vejiga sane. Intenta seguir una dieta blanda durante varias semanas mientras recibes tratamiento médico.

