Un día como hoy, 30 de enero en la historia: 1948 en Nueva Delhi (India), el extremista hindú Nathuram Godse asesina Mahatma Gandhi, líder de la independencia.

¿Qué se celebra el 30 de enero? A continuación te presentamos una serie de eventos que ocurrieron un día como hoy 30 de enero.

-1649 muere decapitado Carlos I de Inglaterra. Carlos I, rey de Inglaterra fue trasladado por las autoridades inglesas al castillo de Hurst a finales de 1648, y después al castillo de Windsor. El juicio contra el rey, por los cargos de alta traición y de «otros altos crímenes», comenzó el 2 de enero de 1649, pues Carlos había rechazado elevar una súplica, alegando que ninguna corte tenía jurisdicción sobre un monarca. Creía que su propia autoridad para gobernar le había sido dada por Dios cuando lo coronaron y fue ungido.

– 1847, en Estados Unidos, tras haberse fundado la localidad a finales del siglo XVIII con el nombre de Yerba Buena, esta población es rebautizada hoy con el nombre de San Francisco, poco después de que la fuerza naval estadounidense al mando del Comandante John Sloat, reclamara el territorio para su país.

-1882: nace Franklin Delano Roosevelt. Trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y único en ganar cuatro elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944, pocos meses antes de su muerte en 1945.

-1899: en Sudáfrica, nace Max Theiler, médico que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concedió el Nobel de Medicina en 1951.

-1930: nace el actor estadounidense Gene Hackman, conocido por participar en producciones como Bonnie and Clyde, Unforgiven, Enemy of the State.

-1943: en el gueto de Letichiv (Ucrania), la Gestapo comienza la ejecución masiva de judíos. Mueren 7 mil personas.

-1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler da su último discurso en el duodécimo aniversario de su llegada al poder.

-1948: en Nueva Delhi (India), el extremista hindú Nathuram Godse asesina Mahatma Gandhi, líder de la independencia.

-1948: muere Orville Wright, pionero, junto con su hermano Wilbur, de la aviación mundial.

-1951: nace Phil Collins , cantante, compositor, productor y actor inglés.

-1968: nace Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, actual rey de España. Es el tercer hijo de los Reyes Juan Carlos I y Sofía de España. Como único descendiente varón, es el heredero directo de la Corona de España. Sus nombres de bautizo fueron Felipe por Felipe V, el primer Borbón que ocupó el trono de España, Juan por Juan de Borbón, Conde de Barcelona, y Pablo por el rey Pablo de Grecia, sus abuelos, Alfonso por su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, y Todos los Santos por ser tradición de la Casa Real Española. Sus padrinos fueron el Conde de Barcelona, Juan de Borbón, y la Reina Victoria Eugenia, de Battenberg.

-1969: en la azotea de Apple Records (en Londres), The Beatles tocan su último concierto. Fue la última aparición pública antes de que se separaran. El productor de la banda George Martin confesó que durante los meses de enero y febrero de 1969 estuvieron grabando el último álbum Let It Be y que fue una época en la que las relaciones entre los miembros de la banda estaban en su peor momento. También tuvieron problemas a la hora de elegir localización para realizar el concierto. En un principio pensaron en hacerlo sobre un barco en el río Támesis, en el desierto de Túnez o incluso en el Coliseo de Roma. Finalmente se subieron a la azotea del edificio Apple Corps en la calle Savile Row en Londres.

-1974: nace Christian Bale, actor galés, conocido en los últimos años por interpretar a Batman en la trilogía de El Caballero de la Noche dirigida por Christopher Nolan.

-1980: nace Wilmer Valderrama, actor venezolano-estadounidense recordado por su pale de Fez en That ’70s Show.

-2003: Bélgica reconoce los matrimonios del mismo sexo.

-2007: se lanza al mercado WindowsVista de Microsoft, sucesor del WindowsXP (lanzado en 2001).

