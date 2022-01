Súper Sábado Sensacional se enfrenta al covid-19 para celebrar las bodas de oro

¿Nostalgia? “Sí”. Es la respuesta contundente y compleja que da la productora ejecutiva de Súper Sábado Sensacional, Helena Rosas, cuando concluye su revisión de las cinco décadas de existencia del programa más longevo de la televisión venezolana, estrenado el 29 de enero de 1972.

Rosas asumió la batuta del maratónico tras el fallecimiento de su fundador, Ricardo Peña, que ocurrió el 29 de septiembre de 2009. Como parte del equipo del argentino, comenzó una pasantía de 15 días que se ha extendido a lo largo de 45 años. “No me dejaron ir”, comenta entre risas, antes de agregar: “Tengo la fortuna de haber trabajado con todos los animadores, de quienes aprendí mucho y de haber tenido a Peña y a Amador como mis grandes maestros”, dice en entrevista para El Diario.

En el relevo, estuvo acompañada hasta hace un par de años por Luis González, quien tomó la decisión de mudarse a Lugo, en procura del tratamiento gratuito contra el párkinson que ofrece la sanidad pública española. Ahora comparte responsabilidades con Andrés Malavé, quien “ha aportado juventud y fuerza para seguir adelante”.

Ricardo Peña llegó al país con grandes credenciales. Foto cortesía Venevisión

El nacimiento

Amador Bendayán ya era una gran personalidad artística cuando los ejecutivos de RCTV le propusieron animar Sábado espectacular. Su carrera como humorista en radio, televisión y cine tanto en Venezuela como en México, donde compartió con leyendas como María Félix, José Alfredo Jiménez, Flor Silvestre y Javier Solís, lo habían convertido en una figura querida por el público, que continuó respaldándolo en su nueva faceta, frente al espacio lanzado en 1968.

Helena Rosas y Luis González asumieron la producción ejecutiva tras la muerte de Peña. Foto cortesía Venevisión

Los altos índices de audiencia resonaron en La Colina. Y entonces apareció la chequera. Una oferta económica imposible de rechazar y la libertad para hacer lo que quisiera motivó la mudanza al cabo de tres años. Instalado en Venevisión, comenzó a trabajar al lado de Ricardo Peña, quien llegó al país con un considerable currículo.

Frente a las cámaras estuvo acompañado por la modelo Miriam Ochoa, la figura femenina más importante en la historia del sabatino, en el que permaneció 11 años hasta que decidió probar suerte en la actuación.

Así nació Sábado Sensacional, que se ganó a pulso el sinónimo de maratónico, por sus seis horas de transmisión en vivo, cada fin de semana. A partir del 29 de enero de 1972, el público presente en el estudio 1 y los televidentes vieron desfilar a las estrellas más rutilantes, junto a variados segmentos que atendían a las tendencias de la televisión mundial.

En los 70 y 80, se contaron entre los ilustres visitantes: Sandro, Camilo Sesto, Uri Geller, Los 5 de Jackson, Village People, Fania All Stars, Rubén Blades, Willie Colón, Farrah Fawcett, Ryan O’Neil, Hervé Villechaize, Lou Ferrigno, Cheryl Ladd, Erik Estrada, Olivia Newton-John, John Travolta, Lee Majors, Lindsay Wagner, Air Supply, Mecano y La Toya Jackson, entre muchos otros.

Para que todo resultara perfecto, Helena Rosas, sumada al equipo desde 1977, cuando entró para suplir un permiso matrimonial, menciona dos palabras claves: “Apasionamiento y dedicación. Ni para Peña ni para Amador era un trabajo. Esa fue una gran enseñanza que me dejaron. Peña era muy temperamental, pero muy caritativo, sobre todo, cuando alguien del equipo tenía problemas de salud. Amador era muy estricto, pero era más llevadero y asumía la figura de mediador”.

Entrados los 80, “El pequeño gigante de la televisión” comenzó a sentir los embates de la diabetes mellitus que le diagnosticaron. Durante sus ausencias por enfermedad, fue acuñada la expresión ¡Ánimo, Amador! y fue suplido por Gilberto Correa, quien asumiría las riendas definitivas a partir del 6 de agosto de 1988. Bendayán murió el 4 de agosto de 1989.

Gilberto Correa acuñó el eslogan “emoción de multitudes”. Foto cortesía Venevisión

La madurez

Con Gilberto Correa comenzó una nueva etapa. Además del cambio obvio de animador, Ricardo Peña decidió alargar el nombre del programa. “Hasta ahora era un secreto, pero ya se puede decir, porque han pasado muchos años. No sé cómo, pero Peña se enteró de que la competencia estaba preparando un nuevo programa que llevaría la palabra ‘súper’, entonces decidió utilizarla y presentar Súper Sábado Sensacional”, cuenta la actual productora, Helena Rosas.

También se multiplicaron las transmisiones en exteriores. A las elecciones de reinas feriales se sumaron las llamadas bailantas y se consolidó el Festival de la Orquídea, que reunía más de 30 mil personas en la plaza de toros de Maracaibo. De estas experiencias surgió la coletilla “emoción de multitudes”, creada por Gilberto.

Además, el sabatino logró ser transmitido en América Latina y Estados Unidos, mientras continúo recibiendo estrellas como: Gloria Trevi, Bibi Gaytán, Rey Ruiz, Sergio Dalma, Eduardo Palomo, Marta Sánchez, Enrique Iglesias, Shakira, El Reencuentro, Carlos Ponce y Walter Mercado.

Correa se mantuvo en el programa hasta principios de 1996. La última etapa de su carrera frente a las cámaras sería en Televen. Para ese momento, Venevisión ya le había puesto el ojo a Daniel Sarcos, contratado por el empresario Francisco “Negro” Mendoza y el productor José Ramón Pasarella, para conducir Frecuencia latina, en Venezolana de Televisión.

Venevisión contrató a Daniel Sarcos, luego de un conflicto en tribunales. Foto cortesía Venevisión

Las partes entraron en un conflicto legal que llegó a tribunales y concluyó con la incorporación de Sarcos a la plantilla del canal del tigrito. El 18 de enero de 1997 debutó en Súper Sábado Sensacional, que incluyó el segmento La guerra de los sexos, a la postre, convertido en programa independiente en el que compartió con Viviana Gibelli. La firma de un acuerdo laboral con una televisora ecuatoriana produjo la salida del zuliano, después de 13 años frente al maratónico.

Lo más reciente

El relevo natural se encontraba en el magazine matutino del mismo canal. Leonardo Villalobos abandonó Portada’s, para ponerse a las órdenes de Helena Rosas y Luis González, manteniéndose desde el 13 de febrero de 2010 hasta 2016, cuando aceptó una oferta para establecerse en República Dominicana.

Leonardo Villalobos renunció para mudarse a República Dominicana. Foto cortesía Venevisión

El testigo le fue entregado a un viejo conocido de la casa: Henrys Silva, ganador del segmento Yo sí canto, transmitido en 2011. Desde ese momento se mantuvo como animador de apoyo en el sabatino hasta lograr la titularidad el 6 de agosto de 2016. Inicialmente estuvo acompañado por Fanny Otatti junto a quien recibió a José Andrés Padrón, salido de las filas de Generación S.

La productora ejecutiva, Helena Rosas, se refiere así a cada uno de los animadores de Súper Sábado Sensacional: “Amador era un apasionado por el programa. Su esposa, Carmita, decía que para él no existían los otros días de la semana. Recuerdo que se sabía de memoria todos los sábados del año. Gilberto era la prestancia. Daniel, muy vivaz, entretenido, elocuente. Leonardo… bueno, bien… trabajamos poco tiempo juntos y creo que no tuvimos chance de compenetrarnos. Henrys y José Andrés representan la experiencia de ver crecer a unos hijos. Les ha tocado una época muy fuerte, si comparamos con los tiempos dorados que vivimos”.

La celebración

El 29 de enero de 2022, Súper Sábado Sensacional cumple 50 años en medio de un receso. La intención es volver al aire después de Carnaval. Aunque los tiempos actuales condicionan cualquier celebración, Helena Rosas asegura que le encantaría rescatar cosas que han hecho en el pasado “y tener a esos artistas que han hecho historia como Chayanne, Ricky Martin, Reynaldo Armas, Miguel Moly, Diveana… entregar de nuevo la Orquídea, pero no hay nada claro, porque dependemos de muchos factores, de la crisis, de los recursos, de la pandemia, de todo lo que eso implica… Yo viví una época maravillosa y mira que eran días de desvelo, de salir del canal todos los días a las 9 pm, pero llegaba el lunes y te sentías feliz de ver cómo había quedado todo”.

Su gran sueño es reunir a todos los animadores vivos del programa, incluyendo a César González, quien marcó una etapa como “El amigo de todos”. Lamentablemente, le perdió la pista y no sabe dónde vive, pero sigue en la búsqueda. ¡Ánimo, Helena!

Ñapa

El autor recabó información sobre algunos de los programas más longevos de la televisión mundial. Aquí está lo que encontró:

1) Festival Eurovisión. Unión Europea de Radiodifusión. Estreno: 24/05/1956. Cumplirá 66 años. Récord Guinness 2015 como competencia musical televisiva más antigua.

2) Coronation Street. ITV, Reino Unido. Estreno: 09/12/1960. Cumplirá 62 años. Récord Guinness 2010 como telenovela más antigua.

3) Mosaico na TV. TV Aberta, Brasil. Estreno: 16/07/1961. Cumplirá 61 años.

4) General Hospital. ABC, Estados Unidos. Estreno: 01/04/1963. Cumplirá 59 años.

5) Programa Silvio Santos. SBT, Brasil. Estreno: 02/06/1963. Cumplirá 59 años.

6) Almorzando con Mirtha Legrand. Eltrece, Argentina. Estreno: 03/06/1968. Cumplirá 54 años.

7) Plaza Sésamo. NET, Estados Unidos. Estreno: 10/11/1969. Cumplirá 53 años.

8) Súper Sábado Sensacional. Venevisión, Venezuela. Estreno: 29/01/1972. Cumplió 50 años.

9) Sábados felices. Caracol TV, Colombia. Estreno: 05/02/1972. Cumplirá 50 años. Recórd Guinness 2016 como programa humorístico más antiguo.

10) The Price is Right. CBS, Estados Unidos. Estreno: 04/09/1972. Cumplirá 50 años.

11) Informe semanal. TVE, España. Estreno: 31/03/1973. Cumplirá 49 años.

12) Saturday Night Live. NBC, Estados Unidos. Estreno: 11/10/1975. Cumplirá 47 años.

