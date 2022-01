Municipio Cabimas: Alcaldía rindio merecido homenaje al cantante Chalo Navarro y otros músicos de esta localidad

En el marco de las grandes actividades culturales y artísticas, por estarse celebrando la semana de la zulianidad, este sábado la Alcaldía del municipio Cabimas brindó un merecido homenaje en vida al gran cantante Chalo Navarro y otros iconos de la música de esta localidad.

La gran actividad, fue realizada en el teatro municipal Javier Fernández y estuvo encabezada por el Dr. Nabil Maalouf, acompañado por la primera dama Liliana Sánchez de Maalouf, Concejales, y parte de equipo de trabajo, además de diferentes personalidades ligadas al mundo artístico de Cabimas y el público en general , quienes pudieron disfrutar de una velada artística gracias a la super orquesta conformada por grandes músicos y vocalistas iconos de esta localidad, además de la interpretación de sus grandes éxitos por parte del gran homenajeado en la actividad.

A su llegada , el burgomaestre de Cabimas, aseguró que Cabimas se viste de gala y el contexto de la semana de la zulianidad ofreciendo un merecido reconocimiento a quienes han dedicado su vida a resaltar el talento del nacido en la tierra de la Copaiba, «hemos hechos grandes eventos, el de hoy, especial porque le hacemos un gran reconocimiento a nuestro gran Chalo Navarro» dijo Maalouf, quién recibió además un reconocimiento de parte del gremio artístico por su aportes a la cultura desde su llegada a la primera magistratura municipal.

Por su parte, la profesora María Luisa Quijada, quién fue la oradora de orden, ofreció una breve reseña histórica sobre la creación de la semana de la zulianidad, celebración nacida bajo el primer gobierno del actual gobernador del estado Manuel Rosales Guerrero y que tiene su punto climax el 28 de enero, cuando se celebra en todo el territorio zuliano el día de la zulianidad.

Entre los grandes homenajeados de la tarde noche, estuvieron el gran Guillermo Gonzalo Jordan, mejor conocido como Chalo Navarro, la señora María Chiquinquira González, conocida como Chalá, el periodista Alberto All Castro, Nelson Rincón Suárez, Roddy Tigrera y Benett Mármol entre otros, todos personajes históricos y orgullos del gentilicio cabimense.

El homenajeado del evento, el gran Chalo Navarro quién ya cuenta con 86 años, 68 de los cuales los ha dedicado al canto, ofreció, visiblemente emocionado, unas pequeñas palabras para dar las gracias a la Alcaldía del municipio Cabimas y a todos los involucrados en este sencillo, pero emotivo homenaje a su extensa trayectoria profesional y artística.»yo creo que Chucho no me necesita todavía allá, así que yo pienso venir en otras oportunidades a contarles y agradecele a todos ustedes por tanto amor, por tanto cariño» dijo Navarro, quién recordó aunque no nació en el municipio es cabimero de corazón.

Algunos familiares de Chalo Navarro aprovecharon la oportunidad, para pedirle a la Primera Autoridad civil del municipio, en Dr. Nabil Maalouf, haga justicia y le ofrezca seguridad social y otros beneficios a todos los grandes artistas e iconos de la música del municipio, los cuales fueron ignorados en anteriores gestiones.

Esta actividad, preñada de profunda alegría musical y ritmos autóctonos de este municipio y dónde se le rindió homenaje a grandes entre los grandes, marco el

final de las actividades organizadas por el Dr. Nabil con apoyo del gobernador del estado Zulia Manuel Rosales Guerrero, para celebrar la semana de la zulianidad junto a todos los habitantes este municipio.

