Chile: ¿Cuáles son las visas a las que pueden optar los venezolanos?

El éxodo venezolano no ha tenido freno en los últimos años. Aunque muchos han tomado la decisión de retornar a Venezuela, hay quienes siguen anhelando poder salir y hacer vida en el exterior. Parte de esa diáspora ha escogido a Chile como destino y requiere de información por parte de las autoridades de este país para solicitar sus visados.

Cuando comenzó la pandemia, los procesos para visados se vieron afectados para los connacionales que tenían planificado viajar. En noviembre de 2020 se registró un cierre masivo de las Visas de Responsabilidad Democráticas (VRD). Actualmente, los afectados por este cierre interpusieron recursos en el consulado, porque ya se les están estampando sus VRD. En algunos casos, ya había personas con visas aprobadas y con cita de estampado para el momento del cierre.

Desde entonces, ese documento estuvo inhabilitado por las medidas sanitarias que se implementaron en el país sureño para no recibir extranjeros y así evitar contagios por el covid-19. Pero en septiembre de 2021, el consulado de Chile habilitó nuevamente la opción de solicitud de VRD, aunque dando solo prioridad a la reunificación familiar (padres, cónyuges e hijos).

Con las nuevas medidas, ese tipo de visa solo quedó disponible para personas que tengan un pariente (solo hijo, padre o cónyuge) que se encuentre con un estatus migratorio legal en Chile. Es decir, que tenga permanencia definitiva, nacionalidad chilena y visa temporaria con seis meses de vigencia

“La prioridad por el principio de reunificación familiar, la tiene la VRD. Esta visa desde enero de 2021 quedó netamente para principio de reunificación familiar, y aunque sufrió un ajuste en octubre de 2021, ninguna persona que no tenga un vínculo en Chile la puede solicitar”, dijo en entrevista para El Diario la venezolana Digui Domínguez, asesora migratoria en Chile.

¿Cómo viajar a Chile entonces?

La Visa de Responsabilidad Democrática fue implementada como una ayuda humanitaria por el entonces gobierno de Sebastián Piñera en abril de 2018, con carácter humanitario para la diáspora venezolana. Sin embargo, Chile cuenta con otras visas consulares a las que pueden recurrir los venezolanos que estén en Venezuela o fuera del país.

Domínguez informó que los venezolanos pueden solicitar a través de la página del Consulado de Chile las siguientes visas:

-Visa de Turismo: este trámite se inicia por medio de la plataforma SAC Ciudadano, donde se cargan los documentos solicitados. Una vez analizada la documentación, se cita a la persona al Consulado de Chile correspondiente para el estampado de la visa en su pasaporte.

–Visa Sujeta a Contrato: para extranjeros contratados por una empresa con residencia en Chile.

-Visa de Residente Temporario, en las categorías de Vínculo Familiar, Tratamiento Médico, Personas Religiosas, Profesionales de la Comunicación.

-Visa por intereses en el país (como científicos, inversionistas y profesionales).

-Visa Tech, para quienes sean profesionales de la tecnología.

Quienes deseen solicitar los documentos, deben contar con los requisitos que solicite el consulado chileno para cada tipo de visa. Por ejemplo, pudieran solicitar otros documentos no estipulados en la página de asuntos consulares.

Migración irregular

Miles de extranjeros, en su mayoría venezolanos, han llegado al país austral arriesgando sus vidas y hasta las de sus seres queridos en el desierto chileno por cumplir el “sueño” que en algunos casos es reencontrarse con sus familiares o con la intención de mejorar su calidad de vida. Esto ha originado una crisis migratoria en el país sureño, en donde las autoridades han implementado expulsiones.

De acuerdo con la ley migratoria que aún sigue vigente, las personas que ingresen por pasos irregulares deben autodenunciarse ante la policía chilena y esperar que le llegue su orden de expulsión del país, la cual podrá apelar y solicitar posteriormente una visa, siendo potestad del subsecretario del Interior si la otorga o no, dependiendo de los antecedentes aportados y si existe algún vínculo que demuestre arraigo en Chile.

Toda persona que ingrese por la ley 1094 que es aún la Ley de Migración que rige, hasta tanto no se publique reglamento para dar inicio a la Ley de Migración 21325, en el artículo 69 te dice que ingresar por pasos clandestinos es un delito, de hecho, está penado con cárcel, pero cuando te autodenuncias, estás reconociendo tu error y quedas con una orden de arraigo, pero no tienes que ir a la cárcel”, aclaró Domínguez.

Comentó que existen casos de quienes habían sufrido el cierre masivo de las VRD y decidieron ingresar al país austral a través de las trochas.

“Al ingresar por pasos clandestinos pierdes todos los demás derechos porque estás cometiendo un delito. Si sufriste un cierre masivo y entraste a Chile por pasos clandestinos no puedes introducir un recurso porque toda persona, incluso con permanencia definitiva, que ingrese por paso clandestino, pierde cualquier beneficio migratorio existente”, acotó.

Sin embargo, en la nueva ley que solo espera por el reglamento, la persona que ingresa clandestinamente no podrá optar por una visa, aunque siga el debido proceso.

“Hay personas que ingresaron por pasos clandestinos que creen que una invitación, carta de trabajo o permiso de trabajo (que no existen) los regulariza. Últimamente se maneja que va haber un ‘perdonazo’ por parte del nuevo presidente y eso es algo muy incierto. No se sabe qué medidas tomará el nuevo mandatario”, aclaró Domínguez.

Refugios e irregularidades

Con esta ola migratoria de extranjeros ilegales, Domínguez expresó que se han experimentado distintas irregularidades, entre ellas, que se está tergiversando la ley 20430 que tiene relación con el proceso de solicitud de refugio.

Migrantes. Foto: Referencial

“Hay quienes entraron por pasos no habilitados y que luego de tener meses en Chile, solicitan un refugio. Lo están usando mal. Esos casos las autoridades los estudian y se sabe que no va a tener continuidad por lo que quedarán igual irregulares y no podrán solicitar una visa por la forma en la que ingresaron (…) la mayoría que está ingresando no son personas que vienen de Venezuela, vienen de Perú, Ecuador y Colombia (…) No pueden pedir asilo cuando tienen papeles de otro país”, mencionó.

Asimismo, denunció a lo que denominó un “mercado negro de la migración” en el que se han evidenciado el tráfico de menores, prostitución, secuestro, narcotráfico, entre otros delitos.

“Hay quienes se están enriqueciendo a costilla de los migrantes, el llamado es a que no se ingrese de manera irregular y no se expongan. Ahora te cobran por una solicitud de refugio, venden permisos de trabajo falsos, hicieron procesos de regularización de personas que ingresaron por pasos no habilitados, cobran más de un millón por una supuesta visa de refugio”, expresó.

Tanto las autoridades como asesores y ONG que apoyan a la migración en Chile han reiterado los llamados a evitar el ingreso de forma clandestina, pues de esta manera se están vulnerando los derechos de los extranjeros que en su mayoría solo buscan una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

