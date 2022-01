Un día como hoy, 29 de enero en la historia: 1886 Karl Benz patenta el primer automóvil con tracción por combustión a gasolina.

¿Qué se celebra el 29 de enero? Hagamos un breve recuento de algunos sucesos que cumplen aniversario un día como hoy 29 de enero.

-1860: en Taganrog, Rusia, nace el médico, escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov. Encuadrado en la corriente naturalista, se convirtió en un maestro del relato corto que será magníficamente acogido por escritores y crítica. Entre sus obras dramáticas más conocidas se encuentran «Tío Vania» y «La gaviota».

-1886: Karl Benz patenta el primer automóvil con tracción por combustión a gasolina.

-1916: en Francia durante la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes.

-1933: el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, designa a Adolf Hitler como canciller.

-1942: Ecuador y Perú firman el Protocolo de Río de Janeiro, para el arreglo del pleito de límites en la zona amazónica fronteriza de ambos países, con Argentina, Brasil, Chile y EE.UU. como garantes. Desde 1960 Ecuador sostendrá la nulidad del Protocolo «por haberse establecido bajo el imperio de las armas».

-1944: en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, mueren 38 personas aproximadamente en la masacre de Koniuchy.

-1945: nace Tom Selleck, actor estadounidense (Magnum, P.I., 3 Men and a Baby, Quigley Down Under, Blue Bloods, Friends)

-1948: en La Habana (Cuba), nace Cristina Saralegui, presentadora cubano-estadounidense.

-1949: nace Tamás Erdélyi, conocido como Tommy Ramone, baterista húngaro de The Ramones.

-1954: nace Oprah Winfrey, actriz y presentadora de televisión estadounidense.

-1970: nace Heather Graham, actriz estadounidense que a participado en películas como ¿Qué pasó ayer? Austin Powers, entre otras.

-1981: nace en Álava (España) el cantautor español Álex Ubago.

-1996: el presidente francés, Jacques Chirac, anuncia un «fin definitivo» de las pruebas nucleares.

-2011: en Egipto, revueltas populares hacen caer al Gobierno, aunque su presidente, Hosni Mubarak, se aferra al poder.

