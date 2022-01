Consulta el horóscopo de hoy 29 de Enero del 2022

Si usted nació hoy:

Es visionario y no se sentirá feliz en un trabajo rutinario. Posee ideas de avanzada y podría tener éxito en las artes como en las ciencias. Tiene buen sentido de lo que quiere la gente y con frecuencia un don para la palabra oral y escrita. Ser disciplinado le permitirá lograr al máximo de sus talentos. De otra manera posiblemente desperdicie sus energías.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Siéntase libre de complacer sus propios caprichos. La recompensa por el duro trabajo que ha hecho ultimamente deberá ser gozar de tiempo libre.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Las demandas de los demás no le dejarán tiempo para dedicarse a una tarea personal. Un familiar necesitará consideraciones extras. Sea paciente.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

No es día para mezclar amistad con dinero. No se involucre en esquemas de enriquecimiento rápido. Estará reflexivo y pensativo por la noche.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Cuide sus palabras. Tenga cuidado de no mostrarse sarcástico con un amigo. Evite correr riesgos financieros y tenga los pies en la tierra en el amor.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Querrá hacer muchas cosas, pero tendrá que tener tacto para lograr la completa cooperación de los demás. No se muestre insistente o autoritario.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

No es día indicado para transacciones de bienes raíces. Su buen juicio estará ausente en lo relativo a arreglos en el hogar. Un amigo podría ponerle nervioso.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Usted y un amigo tendrán mucho que decirse. Día excelente para la vida social y para actividades de grupo. Múestrese consiente en sus gastos.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Trate de no ser mordaz con un compañero de trabajo hoy. Elija bien sus amistades. No de su confianza a alguien que no le corresponde del mismo modo.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Felicidad en el trabajo. Es tiempo de poner en práctica su ingenio y sus recursos. Podría encontrarse con una oportunidad importante para su futuro.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Una negociación podría quedar en foja cero, pero el día será feliz en lo que concierne al amor. Noche ideal para recibir invitados en casa.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Será como un rayo de sol hoy. Su felicidad logrará sacar lo mejor de los demás. Gran inspiración. Estará muy entusiasmado con sus nuevas ideas.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Las cosas son mejores de lo que cree en lo que respecta al trabajo. Evite preocuparse sin razón. Invitación a un lugar especial. Noche feliz para el amor.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiascol.com / agencias