Pensionados se organizan para tomar las calles y exigir aumento

La coordinadora en Carabobo del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados, Pensionados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Alba Morales, aseguró que el sector está preparando una serie de acciones en todo el territorio nacional para exigir a Maduro aumento.

Morales dijo que continuarán la lucha porque están cansados que la cifra de fallecidos del sector incremente, debido a que el Ejecutivo les deposita montos que no les alcanza para comprar comida ni medicina.

La Coordinadora señaló que el miércoles 26 de enero realizaron un tuitazo. La acción que se efectuó a las siete y nueve de la noche tenía las etiquetas #SalvemosALosJubilados y #AumentoDePensionesYa.

“Vamos a realizar concentración porque nos urge el incremento. Pedimos un aumento según lo establece el artículo 91 de la Constitución».

Dijo que la pensión debe cubrir el valor de la canasta alimentaria.

Señaló que, el martes 25 de enero, miembros del Comité nacional un documento a representantes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

«Estamos a la espera de la fecha para discutir nuestras peticiones».

Agenda:

1.- Solicitamos aumento de pensiones de acuerdo al costo de la Canasta Básica Familiar. (Art. 91 de la CRBV)

2.- Solicitamos el pago del 3er mes de aguinaldo del mes de Diciembre del 2021.

3.- Solicitamos reunión con la dirección de salud por:

a) Reactivar la entrega de medicamentos a los adultos mayores para el control de las enfermedades crónicas, así como la realización de los exámenes de laboratorio como se hacía en el pasado, lo que a consecuencia del bajo monto de la pensión cuyo monto es de 7 Bs, es imposible atender!

b) Reactivar la entrega de medicamentos de alto costo los cuales tienen tiempo sin llegar a los ambulatorios, afectando adultos mayores que padecen enfermedades de alto riesgo.

4.- Pensionados por amor mayor tienen 3 años cobrando por la pag. Patria y no han sido pasados al ivss , por lo que no tienen banco asignado. Muchos de ellos no cobraron el aguinaldo en dic. 2021.

5.- Aclarar rumores sobre pago de pensión por pag. Patria.

6.- Solicitamos se restituyan las pensiones de sobrevivientes suspendidas sin tomar en cuenta que hay niños con discapacidad.

7.- Solicitamos información sobre las evaluaciones para incapacidad desde el 2019, no están llegando a las regiones.

8.- Dado los inconvenientes generados por la intervención del BOD (Banco Occidental de Descuento) para el pago de las pensiones y de otras actividades bancarias, recibimos numerosas solicitudes de cambio de dicho banco para otras entidades financieras.

9.- Gestionar ante Sudeban la entrega a los pensionados que la soliciten, las TDD de los bancos Bicentenario y Venezuela

10.- Solucionar los casos de los pensionados que fueron migrados a otros bancos y no le depositaron la pensión ni los aguinaldos respectivos.

11.- Solicitamos que todos los pensionados del municipio Uracoa del estado Monagas, sean transferidos al banco Venezuela para que puedan cobrar en ese municipio, pues gastan más de 10$ para trasladarse a Maturín a cobrar.

