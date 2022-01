Presidente Pedro Castillo no quiere que Perú sea como Venezuela

El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó que los regímenes de Cuba, Venezuela o Nicaragua sean un modelo que quiera repetir en su país.

Aunque evitó responder si hay una dictadura y alegó respeto por la autonomía de cada país. Castillo marcó distancia y aseguró que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, sostuvo en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón para CNN en Español.

De igual forma Castillo enfatizó que “jamás” adoptaría el modelo cubano, venezolano o nicaragüense para su país.

El mandatario peruano se describe como «un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país».

