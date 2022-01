Diosdado Cabello: Solo firmaron 40 mil personas y tengo la lista

Pese a que el CNE anunció que tardará 2 semanas en decir cuantas voluntades se registraron para activar el revocatorio, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello aseveró que pedirán los nombres de las 40 mil personas que firmaron.

Así lo dijo la noche de este miércoles en su programa «Con el Mazo Dando». «Allí están, 40 mil personas, nos reservamos el derecho de pedir la lista, no porque hayan sido 40 mil no las vamos a pedir».

«Claro, lo dices desde Europa, pero nosotros recuerda que decidimos quedarnos aquí a dar la batalla, porque no somos ladrones; los ladrones viven en Europa y el imperialismo no se mete con ellos. Es muy cómodo desde Italia pedirlo, pero la batalla se da es desde aquí y perdiste tus reales», enfatizó. «Buscaste aliados desesperados, buscando un referéndum. ¿Por qué no viniste tú y te pusiste al frente?», preguntó.

Hasta el 13F

El CNE anunció este miércoles en la noche que la jornada de recepción de voluntades a favor del revocatorio contra Nicolás Maduro se efectuó con “absoluta normalidad”, a pesar de las impugnaciones de Mover.

El órgano electoral detalló que la auditoría de huellas será entre el 7 y 10 de febrero, y que la decisión final para continuar con el proceso o finalizarlo se dará a conocer el domingo 13 de febrero.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, CNE adjuntó varias fotos del proceso y posteó lo siguiente: “Este miércoles, se efectuó la Jornada de recepción de manifestaciones de voluntad para activar un eventual referendo revocatorio presidencial. La jornada se inició a las 6:00am de acuerdo con lo establecido en el cronograma, asimismo, el funcionamiento de los puntos de recepción se mantuvo en absoluta normalidad con el 100% de los centros establecidos en todo el territorio nacional hasta las 6:00 p.m”.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiasaldiayalahora