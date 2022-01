Desinformación y soledad marcan la recolección de firmas para revocar a Maduro

Los puntos instalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles para la recolección de las firmas que activen un referendo para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente estuvieron “desolados” y en ellos reinó la desinformación, según constató EFE y denunciaron los propios promotores.

“Nuestros observadores de (el Movimiento Venezolano por el Revocatorio) —Mover— nos informan la desolación de los puntos de convalidación de la farsa del CNE. Exigimos un cronograma electoral apegado a la Constitución“, denunció esta organización, una de las promotoras de la solicitud de activación de un eventual referendo, en su cuenta de Twitter.

El CNE anunció el pasado viernes que fijó para este miércoles, durante 12 horas, la recolección de las firmas necesarias (correspondientes al 20 % del electorado en cada estado) para activar el referendo que revoque a Maduro del cargo de presidente.

“Para cumplir con el requisito de activación del referendo revocatorio presidencial se deberá alcanzar el 20 % del registro electoral en cada una de ellas (de las regiones), tal como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016”, agregó el ente en un comunicado de prensa.

Es decir, en cada estado, los organizadores deberán recibir el apoyo de, al menos, el 20 % del electorado inscrito.

La recolección de firmas comenzó a las 6.00 hora local (10.00 GTM) y culminará a las 18.00 (22.00 GTM) de este mismo miércoles.

EFE constató que pocas personas se acercaron en Caracas a los puntos dispuestos por el ente electoral y que muchos de ellas desconocían las implicaciones del procedimiento.

Es el caso de Apoledor Pacheco, un venezolano de 66 años que se acercó a un sitio de recolección de firmas en Petare —una barriada del este de Caracas— y condenó la falta de información.

“Me logré medio enterar porque vi un programa de la televisión para recoger las firmas, pero me sorprendió ayer, me sorprendí (…), yo pensé que esto iba a ser diferente, que iba a haber una orientación al país para saber qué día era y cómo se iba a hacer, pero veo que no hay nada”. dijo Pacheco a EFE.

Los distintos puntos instalados en la capital de Venezuela tampoco contaban con una identificación que explicara a los ciudadanos el objetivo del despliegue.

Al respecto, Óscar Arnal, miembro de Mover, indicó que esta organización llamó a la ciudadanía a no participar en el proceso de recolección de firmas, por considerar ilegales las condiciones.

“Se está creando la ilusión de que sí, de que se abrió un proceso que no se abre realmente, sino que se abre para cumplir una especie de formalidad y eso castiga totalmente la soberanía popular”, dijo Arnal a la prensa.

El dirigente político tildó de “imposibles” las condiciones acordadas para la activación del revocatorio y recordó que el CNE informó del proceso dando solo “dos días hábiles” para que la ciudadanía se enterara.

“La gente, evidentemente, no está enterada de lo que está sucediendo hoy en Venezuela porque esto hay que divulgarlo y la gente tiene que tener conocimiento. Hay quien se enteró ayer por las declaraciones de amenazas del régimen, precisamente del señor Diosdado Cabello, que abrió las puertas para una nueva lista negra”, denunció Arnal.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó el pasado lunes que acudirá al CNE para solicitar la lista de personas que firmen para activar el referendo.

