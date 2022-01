Un día como hoy, 26 de enero en la historia: 2020: Muere Kobe Bryant, baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016

¿Qué se celebra el 26 de enero? Hagamos un recuento de los eventos relevantes que ocurrieron un día como hoy 26 de enero en la historia.

-1813: nace Juan Pablo Duarte, político y activista liberal dominicano. Está considerado, junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, uno de los Padres de la patria y fundadores de la República Dominicana.

-1823: muere Edward Jenner, médico británico que desarrolló la vacuna contra la viruela.

-1841: el Imperio británico ocupa formalmente Hong Kong, el cual China más tarde cederá formalmente.

-1880: nace el militar norteamericano Douglas MacArthur, figura clave durante la Segunda Guerra Mundial.

-1911: en Dresde (Alemania) se estrena la ópera El caballero de la rosa, de Richard Strauss.

-1911: en Estados Unidos, Glenn H. Curtiss vuela el primer hidroavión estadounidense exitoso.

-1925: nace Paul Newman, actor y cineasta estadounidense, ganador del Óscar por El color del dinero.

-1926: en Estados Unidos, John Logie Baird presenta en público su prototipo de televisor basado en el disco de Nipkow.

-1955: nace Eddie Van Halen, guitarrista de la banda Van Halen. Es considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia, es famoso por su técnica llamada tapping, es uno de los pioneros del hard rock, y su solo de guitarra Eruption es considerado el segundo mejor de la historia.

-1958: nace Ellen DeGeneres, humorista y presentadora estadounidense.

-1961: en Estados Unidos, John F. Kennedy nombra a Janet G. Travell como su doctora. Primera vez que una mujer ocupa este puesto.

-1962: muere el mafioso ilato-estadounidense Lucky Luciano.

-1981: nace Colin O’Donoghue, actor y cantante irlandés, reconocido por su papel en la serie Once Upon a Time de la productora ABC.

-1988: en el Majestic Theatre de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera de Andrew Lloyd Webber.

-1998: el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, niega por televisión nacional haber tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky

-2001: en India ocurre un terremoto de 7,9° en Guyarat. Mueren 20.000 personas y 200.000 resultan heridas.

-2005: la actriz Catalina Sandino se convierte en la primera colombiana candidata al premio Óscar como mejor actriz.

-2020: Muere Kobe Bryant, baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Era hijo del exjugador de la NBA Joe Bryant.​

