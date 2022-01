Perú: En aparente ajuste de cuentas, sesinan a joven venezolano al culminar de trabajar como delivery

Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado por un sicario cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurrió en el pasaje Mariano Melgar, en San Juan de Lurigancho.

El extranjero, que se dedicaba al servicio de delivery, fue sorprendido por el delincuente que lo acuchilló y rápidamente huyó a bordo de un vehículo negro, reseñó America TV.

El criminal no tuvo reparos en asesinar a su víctima ante la presencia de varios menores de edad.

“Delante de niños y eso no puede ser posible. Mi sobrino me dice: tía, yo miraba y me he quedado traumado. Tiene recién 7 añitos”, relató una testigo.

“Acá debe haber más seguridad, aquí hay muchos que se dedican a fumar”, agregó.

Junto al cuerpo se halló una caja térmica, una gorra, un casco y el arma del homicida. La Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las investigaciones del caso.

