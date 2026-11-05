Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 5 de noviembre

Pronóstico meteorológico

|1 min|
Imagen de la noticia: Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 5 de noviembre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó su reporte diario sobre las condiciones climáticas en Venezuela para este 5 de noviembre de 2026. Según el organismo, el sistema atmosférico presenta condiciones variables con nubosidad fragmentada y áreas nubladas en gran parte del territorio nacional.

Durante las primeras horas de la jornada, se esperan cielos con nubosidad parcial y lluvias ligeras en zonas montañosas, así como en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Portuguesa, Cojedes y la región andina.

¿Dónde lloverá este 5 de noviembre? Inameh reporta nubosidad y tormentas eléctricas en varias regiones

Para la tarde y la noche, el Inameh estima un incremento en la cobertura nubosa. Se esperan aguaceros de fuerza variable y rayos en Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, la zona norte costera, los llanos centrales y occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes, Zulia.

En cuanto a la Gran Caracas, que abarca Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el reporte oficial indica que la mañana se mantendrá con nubosidad parcial y posibilidad de lloviznas en áreas montañosas. Por la tarde y la noche se prevé un aumento en la cobertura nubosa acompañado de precipitaciones de intensidad variable.

Con información de Inameh

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesInamehPronóstico tiempo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.