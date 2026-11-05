Inameh prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país este 5 de noviembre

Durante las primeras horas de la jornada, se esperan cielos con nubosidad parcial y lluvias ligeras en zonas montañosas, así como en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Portuguesa, Cojedes y la región andina.

Para la tarde y la noche, el Inameh estima un incremento en la cobertura nubosa. Se esperan aguaceros de fuerza variable y rayos en Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, la zona norte costera, los llanos centrales y occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes, Zulia.

En cuanto a la Gran Caracas, que abarca Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el reporte oficial indica que la mañana se mantendrá con nubosidad parcial y posibilidad de lloviznas en áreas montañosas. Por la tarde y la noche se prevé un aumento en la cobertura nubosa acompañado de precipitaciones de intensidad variable.