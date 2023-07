EEUU: Gobierno norteamericano investiga a Rafael Ramírez por presuntos hechos de corrupción

Según precisó el periodista Joshua Goodman, la nación norteamericana solicitó asistencia a Portugal para entrevistar al gerente financiero Paulo Murta, «quien ayudó a los venezolanos con información privilegiada a abrir cuentas en el extranjero».

Cabe acotar que el banquero suizo-portugués estuvo acusado por supuestamente colaborar en el ocultamiento de millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA.

«¿Quiénes son los ‘tres amigos’ que supuestamente aceptaron sobornos por un acuerdo petrolero corrupto en Venezuela?», lo que presuntamente le preguntaron los federales al banquero suizo-portugués en una entrevista en el año 2018.

No obstante, la presunta respuesta de Murta habría sido que no recordaba los nombres de los informantes, cuando le mostraron el diagrama de flujo que hizo con su propia mano, resaltó el periodista de la agencia Associated Press (AP).

Hasta el momento, el exministro venezolano no se ha pronunciado ante lo publicado por Joshua Goodman.